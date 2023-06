Jon Jones disposto a boxear Tyson Fury, quer que Dana White faça isso acontecer

Tyson Fury pode não estar interessado em uma ida ao octógono, mas Jon Jones está disposto a conhecer o campeão de boxe peso-pesado onde ele trabalha.

Jones dá as boas-vindas a uma luta com Fury e está balançando a cenoura para dar a Fury uma enorme vantagem no círculo quadrado, onde “O Rei Cigano” disse que ele pertencia.

“Eu adoraria se Dana pudesse fazer essa luta acontecer”, disse Jones no sábado durante um evento de tapete vermelho no Flanker Kitchen + Sports Bar em Las Vegas. “Isso é uma coisa do UFC, sempre damos aos fãs o que eles querem ver.

“Tyson Fury é um oponente tão magnífico, e seria incrível fazer essa luta acontecer. Eu estou pronto para isso, e eu até estaria disposto a encaixotá-lo. Vamos ver o que acontece.”

Fury ganhou as manchetes recentemente com um discurso contra o comentarista de longa data do UFC Joe Rogan, que previu que Jones o destruiria em uma luta individual. Isso levou Jones a revidar o campeão de boxe, que mais tarde voltou atrás em sua declaração para esclarecer seu status de boxeador – não de lutador de MMA.

Fury cogitou a ideia de lutar com luvas de quatro onças, certa vez desafiando o agora ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC, Francis Ngannou, para um confronto final. Mas uma luta entre eles não foi além de uma série de manchetes depois que Ngannou se tornou um agente livre com a capacidade de assinar um contrato de boxe. Ngannou teve que lembrar Fury de sua história enquanto Jones lutava online com o campeão de boxe.

Pare de falar, Tyson, e venha tentar. Eu já estou fazendo um favor a você usando suas luvas e suas regras porque seu conjunto de habilidades é limitado. — Francis Ngannou (@francis_ngannou) 4 de junho de 2023

O presidente do UFC, Dana White, entrou em ação, lançando vários desafios a Fury para uma luta entre ele e Jones. Até agora, parece não haver movimento nessa frente.

Fury, 34, era esperado para enfrentar Oleksandr Usyk em um unificador de título, mas o confronto não deu certo nas negociações. Jones, 35, foi vinculado a uma reunião pay-per-view em novembro com o ex-campeão Stipe Miocic no Madison Square Garden, em Nova York, mas a luta não foi anunciada.

Jones venceu o campeonato dos pesos pesados ​​do UFC no UFC 285 com uma atuação dominante sobre Ciryl Gane. Foi sua primeira luta desde que abriu mão do título dos meio-pesados ​​que manteve por muito tempo para subir de divisão. Uma disputa contratual precedeu sua demissão enquanto ele buscava um dia de pagamento que refletisse mais uma estrela do boxe do nível de Fury.