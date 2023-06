Jon Jones: Francis Ngannou tem ‘grandes músculos’, mas ‘eu sei que sou mais malvado do que ele’

Jon Jones sabia que provavelmente encontraria Francis Ngannou com os dois lutadores participando do PFL 5 em Atlanta na sexta-feira.

Apesar do confronto inevitável, que incluiu um longo confronto onde eles trocaram algumas palavras, o novo campeão peso-pesado do UFC não sentiu necessidade de criar drama desnecessário, especialmente considerando as circunstâncias em torno de seu encontro. Enquanto Jones mantém o título do UFC, Ngannou saiu da promoção e deixou o ouro dos pesos pesados ​​para buscar a agência livre, o que o levou a assinar um lucrativo contrato com o PFL.

Em outras palavras, Jones e Ngannou podem falar o quanto quiserem, mas parece quase insondável que eles realmente se enfrentem na jaula.

“Já conheci Francis antes”, disse Jones durante a transmissão do PFL antes do presencial. “Ele é um amor de cara. Fora do jogo de luta, ele é um cara muito respeitoso. Eu posso ser muito respeitoso também. Estou ansioso para ver o irmão, dando-lhe alguns socos.

“Se não estamos brigando, não há porque ter um monte de treta, principalmente quando nos vemos pessoalmente.”

Embora não houvesse empurrões ou empurrões envolvidos, Jones e Ngannou se envolveram em um confronto ligeiramente tenso, que a multidão em Atlanta certamente gostou. Os lutadores trocaram palavras, com Jones dizendo a Ngannou em um ponto “você não quer fumar”, mas no final eles ainda sorriram e apertaram as mãos antes de se separarem.

Com o UFC e o PFL altamente improváveis ​​de co-promoverem juntos, Jones e Ngannou só podem falar sobre o que potencialmente aconteceria em uma luta entre eles.

Claro, Jones continua totalmente confiante no resultado esperado, caso ele realmente se cruze com Ngannou na jaula.

“Eu sei que sou pior do que ele”, disse Jones. “Eu não tenho que dar a ele nenhum olhar estranho ou algo assim. Seus grandes músculos, ele é uma figura muito impressionante, mas quando se trata desse jogo de luta, é o meu mundo inteiro e eu sei quem eu sou.”

Mesmo antes da noite de sexta-feira, Jones e Ngannou continuaram a mirar um no outro por meio de entrevistas e mídias sociais, porque está claro que ambos adorariam uma luta para se materializar, mesmo que haja pouca ou nenhuma chance de a fantasia casamento se tornar realidade.

Do jeito que está, Ngannou está ocupado buscando uma possível luta de boxe antes de eventualmente voltar sua atenção para o MMA, com planos de estrear no PFL em 2024.

Enquanto isso, Jones está em negociações com o UFC para sua próxima luta, com todos os sinais apontando para uma eventual luta contra o ex-campeão peso-pesado Stipe Miocic. A luta pode ocorrer em um evento planejado no Madison Square Garden, em Nova York, em novembro, embora nenhum acordo tenha sido finalizado ainda.

Com tudo isso acontecendo, Jones realmente não sentiu necessidade de aumentar qualquer rivalidade que pudesse ter com Ngannou, porque não há como resolver isso onde é mais importante.

“É legal falar besteira e manter os fãs animados e coisas assim,” disse Jones. “Mas se não houver contrato de luta, somos irmãos no final do dia.”