Jon Rahm se sente ‘traído’ por fusão de golfe entre PGA, DP World Tour e LIV Golf

Jon Rahm ditos jogadores ‘senti-me prejudicado pela gestão‘ antes do início do US Open em LA na quinta-feira.

O troféu do US Open não está mais em posse de Matt Fitzpatrick. As perguntas sobre O envolvimento saudita no golfe e no circuito LIV Golf não vai acabar.

Não mudou muito de Brookline para Los Angeles, de um US Open para outro, apenas a natureza das perguntas e a imprecisão – e cansaço – das respostas.

O LIV Golf havia acabado de jogar seu primeiro torneio indo para o US Open no ano passado, e a incerteza era se ganharia força e quem mais poderia participar. Agora é sobre o anúncio de grande sucesso na semana passada de que o PGA Tour – em meio a um amargo processo antitruste com o LIV e tendo se mantido firme no legado e na fonte do dinheiro do LIV – concordou em fazer parceria com o fundo de riqueza da Arábia Saudita que paga pelo LIV Golf.

Os jogadores foram pegos de surpresa pelo acordo, que foi descrito como uma estrutura porque ainda não há carne para a fusão de negócios. Eles ainda não têm respostas. Ninguém faz.

Jogadores do PGA Tour reclamaram sobre como obter notícias do impressionante desenvolvimento nas mídias sociais (a CNBC quebrou o embargo sobre o momento em que a turnê estava notificando os jogadores). Smith disse que Yasir Al-Rumayyan, governador do Fundo de Investimento Público, ligou para ele e alguns outros jogadores do LIV pouco antes de Al-Rumayyan – a quem Smith se refere como “HE” para Sua Excelência – se juntar ao comissário do PGA Tour, Jay Monahan, na CNBC.

O momento não é bom. O US Open é o terceiro major do ano e apresenta um novo desafio para a maioria dos jogadores porque Clube de campo de Los Angeles nunca sediou o maior conhecido como o teste mais difícil do golfe.

Segunda-feira foi o primeiro dia completo de treino, e mesmo para os jogadores que fugiram para o campo Norte durante o balanço da Costa Oeste não o viram seco e rápido.

Existem ângulos para aprender. Dois par 3 têm mais de 280 jardas, outro pode jogar até 80 jardas. Espere ouvir o termo “barranca”, que em termos simples é uma ampla vala de gramíneas nativas e solo que serpenteia pelos primeiros nove.