Jonathan Majors leva L maciço logo após a vitória no caso de violência doméstica: a carreira dele acabou?

Japenas alguns dias atrás, o ator Jonathan Majors ganhou um dos casos de violência doméstica contra sua ex-namorada depois que sua equipe jurídica provou que foi ela quem o atacou. Segundo registros e documentação, sua ex ameaçou se matar e há depoimento de um taxista que depôs a favor do ator. Durante o julgamento, os advogados de Majors citam Pedra rolando artigos onde mencionam que ele foi abusivo com as pessoas no passado e consideram essa informação completamente falsa. Mas na quinta-feira, há uma nova reviravolta neste caso que pode efetivamente terminar com Jonathan Majors‘ carreira.

Rolling Stone responde a Jonathan Majors

Em recente exclusivo, Pedra rolando detalha uma investigação de 3 meses que eles têm com mais de 40 pessoas que descrevem Jonathan Majors como um homem imprevisível e abusivo em diferentes fases de sua vida. Pelo menos 12 dessas pessoas mencionam que ele abusou de dois interesses amorosos anteriores. Quando a publicação abordou essas duas mulheres, elas se recusaram a falar por medo da retaliação do ator. Mas o ator está dobrando sua resposta à Rolling Stone, eles afirmam que a publicação está mentindo sobre tudo e Jonathan Majors nunca foi abusivo ou violento com ninguém.

Se essas idas e vindas continuarem, podemos também obter um julgamento por difamação entre Jonathan Majors e Rolling Stone. A equipe jurídica do ator divulgou a seguinte declaração após o golpe. Eles disseram: “Jonathan Majors nega veementemente as falsas alegações da Rolling Stone de que ele abusou física, verbal ou emocionalmente de alguém, muito menos de qualquer um de seus parceiros românticos anteriores. Essas alegações são baseadas inteiramente em boatos, porque nenhum dos parceiros românticos mencionados estava disposto a se envolver. com a Rolling Stone para o artigo, demonstrando sua falsidade absoluta.”