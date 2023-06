Jordan DeMay, um adolescente de Michigan foi levado ao suicídio por sextortion Instagram por três homens nigerianos

A A família de Michigan está soando o alarme sobre o aumento da prevalência de golpes de sextortion nas mídias sociais, que tragicamente levaram ao suicídio de seu filho de 17 anos, Jordan DeMayum talentoso jogador de futebol americano do ensino médio, em março de 2022.

De acordo com Fox News DigitalJordan foi alvo de um ataque hackeado Instagram conta, supostamente operada por Samuel Ogoshi, um nigeriano de 22 anos. Ogoshi manipulou o perfil falso para coagir os jovens a enviar imagens explícitas, uma prática conhecida como sextortion.

“Posso enviar esses nus para todos e também enviar seus nus até que se tornem virais”, Ogoshi supostamente ameaçou depois que Jordan enviou a ele uma foto explícita.

Desesperado para evitar a exposição, Jordan perguntou quanto dinheiro Ogoshi exigia, ao que o suspeito respondeu: “Apenas me pague rn [right now]. E não vou expor você.” Jordan enviou $ 300, mas Ogoshi exigiu mais, ameaçando compartilhar a imagem explícita com sua família e amigos se ele não obedecesse.

As trágicas consequências aconteceram quando Jordan informou Ogoshi de sua intenção de cometer suicídio. Em uma resposta sem coração, Ogoshi supostamente respondeu: “Bom. Faça isso rápido. Ou eu vou fazer você fazer isso. Juro por Deus.” Essa troca arrepiante mostra a natureza perturbadora da sextorção e seu potencial de levar indivíduos vulneráveis ​​a medidas extremas.

Os homens nigerianos foram capturados.

Samuel Ogoshijunto com outros dois homens nigerianos, Sansão Ogoshi e Ezequiel Ejehem Robert, foram presos na Nigéria e enfrentam acusações relacionadas à extorsão sexual de mais de 100 rapazes e adolescentes nos Estados Unidos. O trio é acusado de conspiração para explorar sexualmente menores, distribuir pornografia infantil e cometer perseguição pela internet, conforme relatado pela WLUC-TV. Processos de extradição estão em andamento para levá-los aos Estados Unidos para julgamento.

John DeMay, o pai devastado de Jordan, compartilhou sua dor: “Alguém entrou em seu quarto às 3 da manhã e o assassinou pelo Instagram quando estávamos todos dormindo à noite, e não tivemos chance de impedir.” Este incidente comovente lança luz sobre a necessidade urgente de abordar a crescente ameaça de sextortion e seu impacto sobre indivíduos vulneráveis.

O FBI notou um aumento substancial nos casos envolvendo crianças e adolescentes sendo coagidos a enviar imagens explícitas online, um crime comumente conhecido como sextortion. Eles testemunharam um aumento nos casos de extorsão financeira contra menores, nos quais os criminosos ameaçam liberar material comprometedor, a menos que as vítimas enviem dinheiro ou vales-presente.

Só no ano passado, o CyberTipline do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas recebeu aproximadamente 32 milhões de denúncias de suspeita de exploração sexual infantil, com um aumento impressionante de 82% nos casos de “sedução online” entre 2021 e 2022.

Se você ou alguém que você conhece está lutando contra pensamentos suicidas, entre em contato com uma linha de ajuda ou profissional de saúde mental para obter suporte imediato.