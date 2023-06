Jordan Ozuna, companheiro de Karim Benzema, fala pela primeira vez

Tele modelo Jordan Ozunacompanheiro de jogador de futebol Karim Benzemafalou sobre sua conversão ao Islã e como a transferência da ex-atacante do Real Madrid para o clube saudita Al Ittihad poderia ser um ponto de virada em sua vida.

A modelo é mãe de Benzema‘ quarto filho e sua conversão parece ter chegado no momento perfeito, quando a família embarca em uma nova vida em Arábia Saudita.

Em uma extensa entrevista com eu dooela se abriu pela primeira vez sobre a experiência e, em particular, sobre seus sentimentos sobre religião.

Ozuna explicou que sua cerimônia de conversão foi realizada no Madri Mesquita, e que ela não conseguiu conter as lágrimas por ser “muito sentimental”.

Além disso, a modelo insistiu que seu interesse por essa religião é genuíno e que depois de pesquisar muito sobre ela, ela chegou à conclusão de que é uma religião “linda”.

BenzemaO parceiro de não escondeu o fato de que ela até chorou ao ler o Alcorão durante o Ramadã.

Entretanto, destacou também a leitura do livro ‘O Caminho Sagrado para o Islão’, que conta a história de um cristão que, no final, se converte ao Islão.

A relação de Jordan Ozuna e Karim Benzema

Ozuna também revelou que não sabia quem Karim Benzema foi antes de se conhecerem. devido a ela americano origens, ela não estava muito atualizada com as notícias do futebol europeu.

De qualquer forma, a modelo confessou ter uma ligação especial com o francês, que ela descreveu como “um cara incrível”.

Enquanto isso, a modelo também deu alguns detalhes sobre sua vida familiar.

O pai dela, Sharmba Mitchell, era boxeadora e quando criança não tinha permissão para assistir às lutas. Seu irmão é surfista profissional e ela sempre gostou de crianças.