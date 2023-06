Jorge Masvidal: ‘Nunca pessoal’ com Leon Edwards, mas Colby Covington é um ‘puta – nós ‘nunca seremos legais’

Jorge Masvidal pode ter brigado nos bastidores com Leon Edwards, mas nunca guardou rancor do atual campeão dos meio-médios do UFC.

Masvidal certamente não pode dizer o mesmo sobre seu ex-amigo e companheiro de equipe, Colby Covington.

O ex-campeão do “BMF”, que em abril se aposentou das competições, abordou duas de suas tretas mais famosas no Jake Paul’s BS. podcast de vídeo. Apesar dos socos desferidos durante uma briga entre os meio-médios do UFC em um card do UFC Londres em 2019, Masvidal disse que nunca segurou nada contra Edwards – era apenas uma situação volátil que precisava ser tratada.

“Comigo e Leon, nunca foi pessoal”, disse Masvidal. “Ele passou dos limites, tipo, mano, estou fazendo uma entrevista, você está tentando me punk de novo. Isso não vai acontecer. Ele já está falando besteira e merda no Twitter, mas não tenho nada pessoal.

“Colby é apenas uma situação diferente. Aquele filho da puta, eu simplesmente não gosto da bunda dele.”

A relação entre Masvidal e Covington se desfez depois que eles já foram amigos íntimos e companheiros de equipe enquanto ambos treinavam juntos no American Top Team na Flórida. O sangue ruim ferveu depois que Masvidal alegou que Covington usou seu treinador de boxe para várias lutas e não pagou a ele uma porcentagem de sua bolsa depois que ele começou a ganhar dinheiro melhor no UFC.

A partir daí, a conversa fiada aumentou até que eles finalmente receberam o cartão amarelo em uma luta no UFC 272, que Covington venceu por decisão unânime. Masvidal competiu mais uma vez em sua luta contra Gilbert Burns em abril, antes de anunciar sua aposentadoria do esporte.

Masvidal também esteve envolvido em um suposto ataque a Covington do lado de fora de uma churrascaria em Miami algumas semanas após a briga em 2022. Ele acabou sendo preso e acusado de várias acusações criminais, incluindo agressão agravada e danos criminais.

O caso ainda está tramitando no sistema legal, mas independentemente de como tudo acabe, Masvidal disse que nunca haverá um cenário em que ele faça as pazes com Covington.

“Aquele cara e eu nunca seremos legais, só porque ele criou meus filhos em várias situações”, disse Masvidal. “Ele trouxe coisas da minha vida, e aquele filho da puta morou no meu sofá por uns oito meses. Ele teve uma ou duas lutas profissionais, quebrou a mão, não podia pagar o aluguel nem nada.

“Eu já estava com 20 lutas no jogo. Meu maldito apartamento, você fica na porra do meu sofá e depois para vender um pay-per-view, você está falando merda comigo? Isso é loucura, cachorro. Você é um ****. Isso mostra o tipo de pessoa que você é, e o mundo inteiro sabe disso.

“Além disso, [Colby] roubou do meu treinador os cinco por cento que ele devia a ele por luta quando ele finalmente fez um cheque. Em vez de pagar meu treinador, o que ele fez? Fugiu da cidade. Foda-se duas vezes, filho da puta. Esse é o meu treinador.

Por mais que Masvidal despreze Covington pessoalmente, ele não pretende revisitar a luta deles – pelo menos não aquela que aconteceu no UFC – a menos que haja uma quantia significativa de dinheiro em jogo. Masvidal disse que vai continuar aposentado, mas se o UFC pedir uma volta por cima, ele não está preocupado com nenhum adversário tanto quanto com o número anexado ao seu contrato de luta.

“Eu não dou a mínima para os nomes”, disse Masvidal. “Quantos zeros estão ligados a esse nome, tudo bem, vamos lá.”

Mas e quanto a encontrar Covington novamente fora da jaula? Bem, Masvidal já tem uma ideia de como isso pode acontecer.

“Ele é um p****”, disse Masvidal. “Se ele estivesse aqui agora, ele sairia correndo.”