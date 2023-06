Jorge Masvidal revela o maior pagamento de sua carreira no UFC

Jorge Masvidal conseguiu garantir alguns dias de pagamento muito bons durante os últimos anos de sua carreira no UFC.

“Gamebred” recentemente se aposentou das lutas após uma derrota por decisão unânime para Gilbert Burns no UFC 287 em abril. O duas vezes desafiante ao título e vencedor do título “BMF” revelou em uma entrevista recente qual foi seu maior pagamento durante sua carreira, ao mesmo tempo em que discutiu como os lutadores do UFC são tratados do lado médico.

“Eu diria que cerca de US$ 5 milhões”, disse Masvidal ao wide receiver da NFL Tyreek Hill em Era preciso ser dito.

“O UFC cuida da gente até certo ponto com os médicos, né? Então, se acontecer alguma coisa com você na luta ou na preparação para a luta, estamos muito bem atendidos — e até depois da luta. Tudo o que acontece na academia, somos muito bem atendidos. Mas não temos seguro fora disso como plano odontológico, mas qualquer coisa relacionada a luta ou treinamento eles cuidam.”

Masvidal competiu 22 vezes dentro do octógono, mas foi sua corrida em 2019 que o tornou uma estrela – nocauteando Darren Till e Ben Askren, além de vencer por nocaute técnico sobre Nate Diaz na luta principal do UFC 244 em Madison Jardim quadrado.

Essa corrida levou Masvidal a conseguir disputas consecutivas pelo título dos meio-médios contra o então campeão Kamaru Usman. Ele acabou falhando em ambas as tentativas de capturar o ouro do UFC.

Ele enfrentou o amigo que se tornou rival Colby Covington na luta principal do UFC 272 em março de 2022, onde perdeu por decisão unânime antes de perder para Burns em uma performance que terminou com Masvidal, de 38 anos, encerrando sua carreira. .