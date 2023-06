Joseline Hernandez bate em Big Lex nos bastidores da luta de Mayweather

A ex-estrela de “Love & Hip Hop” – vestida de azul claro – estava presente no domingo durante a luta de exibição da FM contra João Gotti III no sul da Flórida … assim como uma tonelada de outras estrelas da realidade conectadas à Zeus Network, como Big Lex por exemplo.

Lex – uma vez apresentado no próprio reality show de Joseline, “Joseline’s Cabaret” – estava recebendo uma surra brutal durante a luta de boxe.

Claramente, Joseline levou a melhor sobre Lex no momento … eventualmente, as mulheres foram separadas. No entanto, Joseline não parou de usar os punhos – ela continuou a dar socos em um monte de pessoas diferentes nas proximidades (até mesmo homens) … e parecia atacar aleatoriamente.