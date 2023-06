Taqui foi outra assinatura em Real Madridcom o clube da capital anunciando a aquisição do ex-jogador do Castilla Joselu por empréstimo de Espanyol.

Ele chega ao Estádio Santiago Bernabéu para adicionar uma opção de ataque, depois que os Blancos viram quatro atacantes saírem no final da temporada passada.

Joselu estava com rebaixado Espanyol na temporada passada, mas teve um bom ano a nível individual ao marcar 17 golos na LaLiga Santander.

Aos 33 anos, ele retorna ao clube onde esteve entre 2009 e 2012, quando atuou principalmente pelo Castelaa equipa B.

Ele jogou apenas duas partidas para José MourinhoA primeira equipa do Barcelona durante esse tempo, mas espera contribuir como jogador do plantel em 2023/24.

O atacante já faz parte da seleção espanhola e traz consigo a experiência de ter atuado no Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, Hannover, Stoke City, Deportivo de La Coruna, Newcastle, Alaves e Espanyol.

No total, ele fez 470 partidas profissionais e marcou um total de 148 gols e deu 39 assistências.

Ao marcar o gol da vitória nas semifinais da Liga das Nações contra Itáliaele ajudou La Roja a conquistar seu primeiro troféu internacional em mais de uma década.

Declaração do Real Madrid sobre a transferência de Joselu

“Real Madrid e Espanyol chegaram a um acordo para o empréstimo do jogador Joseluque jogará pelo clube na próxima temporada, com opção de compra no final da temporada”, disse Real Madrid disse declaração.

“Joselu ingressou Real Madridaos 20 anos de idade e jogou duas temporadas com Castelafazendo sua estreia no time principal Real Madrid em 2011.

“Joselu é internacional espanhol, tendo acabado de vencer a Liga das Nações de 2023 com o seu país.

“Joselu será apresentado como um novo Real Madrid jogador na terça-feira, 20 de junho, às 11h00, na Cidade Real Madrid. Joselu então falará com a mídia.”