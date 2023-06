Josh Emmett não vai se debruçar sobre o desempenho do ‘****’ contra Yair Rodriguez antes do UFC Jacksonville

Por mais que ele lamente o que considera uma exibição ruim na maior luta de sua carreira, Josh Emmett não está pensando sobre o que aconteceria em torno de sua derrota para Yair Rodriguez.

“Estava indo de acordo com o planejado”, disse Emmett ao MMA Fighting. “Conhecemos o Yair, ele é habilidoso com os chutes, é evasivo, quer pular por fora e me derrubar com chutes, e quando chegamos nas últimas rodadas, eu ia pegá-lo. Por qualquer motivo, simplesmente não era a minha noite.

Emmett levou quase sete anos e 11 lutas no UFC para ganhar uma chance pelo ouro, então é compreensível que ele tenha ficado chateado com a derrota por finalização no segundo round, que lhe custou o título interino dos penas e uma chance de um eventual confronto com Alexander. Volkanovski. Emmett admite ter se desviado de seu plano de jogo e dá crédito a Rodriguez por aproveitar seus erros, o que levou apenas à terceira derrota de sua carreira de lutador.

“No segundo round, quando eu estava na guarda dele batendo nele, não respeitei [the submission] e ele trancou e prendeu, e já era tarde demais. Isso me incomodou muito, mas eu superei isso. Eu deveria ter abordado isso como fiz na primeira rodada e mantido o plano de jogo, mas simplesmente não era o meu dia.

Para piorar, a luta aconteceu do outro lado do mundo na Austrália, onde Emmett e sua esposa planejaram uma elaborada comemoração ao lado de seus amigos e familiares, que viajaram até lá para vê-lo ganhar o ouro do UFC.

A derrota obviamente mudou a perspectiva de Emmett em suas férias pós-luta, embora ele dê crédito a sua esposa por não permitir que ele se atolasse nas agonias da derrota, mesmo que tudo que Emmett quisesse fazer fosse ferver em sua própria raiva e decepção.

“Eu estava tão chateado depois da luta, tão frustrado quanto poderia estar, e na festa, todos os meus amigos e familiares estariam lá para me ver e se encontrar, e eu não queria ir,” Emmett disse. “[My wife said,] ‘Vamos, já está planejado, você está sendo pago, vamos visitar as pessoas que vieram aqui’, e então fomos a um show do Red Hot Chili Peppers naquela noite e a um show do Post Malone com alguns amigos. Depois viajamos pela Austrália, ficamos um pouco em Perth, ficamos em Sydney e depois fomos para as ilhas sul e norte da Nova Zelândia. E, em certos momentos, tento aproveitar, mas fico pensando na luta e fico remoendo na cabeça.

“Eu estava definitivamente triste e de luto, ou o que você quiser chamar. É a maior luta da minha vida e foi uma performance foda. Mas então minha esposa me pegou e disse: ‘Você pode ir para casa ou tentar aproveitar isso’. Foi difícil, mas eu tenho que seguir em frente.”

Talvez o melhor remédio para tirar Emmett de seu medo tenha sido a ligação que recebeu de seu empresário pouco depois de voltar para casa nos Estados Unidos. O UFC queria que ele desse uma rápida reviravolta para enfrentar Ilia Topuria na luta principal do card do UFC Jacksonville no sábado, o que significava que Emmett não teria que sentar e esperar para lavar o gosto ruim da derrota da boca.

Isso também significava que Emmett tinha que parar de lamentar sua derrota na luta pelo título interino, porque esse tipo de distração poderia levar ao desastre contra alguém como Topuria.

“Eu perdi”, disse Emmett. “Eu quero voltar para onde eu estava e eles têm um lutador jovem, duro e faminto que eles estão tentando empurrar, e é um ótimo confronto estilisticamente, mas não posso ficar pensando no passado.

“Porque se eu continuar pensando nessa luta, isso vai me afetar nessa luta, então tenho que seguir em frente, ter memória curta e me concentrar apenas na tarefa que tenho em mãos – e isso é derrotar Ilia Topuria.”

Emmett sabe que o UFC é muito importante para Topuria, o que significa que derrotá-lo significará mais do que apenas vencer qualquer outro peso-pena.

Embora sua próxima luta não apague o que aconteceu contra Rodriguez em fevereiro, Emmett acredita que sábado é uma grande chance de seguir em frente e se colocar de volta em uma posição onde ele pode lutar pelo título do UFC novamente em um futuro próximo.

“No final das contas, enquanto eu vencer as lutas, chegarei ao topo,” disse Emmett. “Eu nunca vou dizer não para uma luta. Assim que eles disseram: ‘Temos [Ilia Topuria] para você’, eu disse que sim.

“Com ele tendo todo esse hype e as pessoas dizendo que ele será o próximo campeão e ele está invicto e é um bom iniciante, sinto que com uma grande declaração feita em 24 de junho, estou de volta ao mesmo posição em que eu estava.”