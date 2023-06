Josh Kroenke, para MARCA: “Repetir? Temos uma chance, eles estão todos sob contrato”

Tele Denver Nuggets são as Campeões da NBA de 2023 e não são apenas os jogadores e fãs que estão nas nuvens. No meio da loucura que foi o vestiário do time da casa na Ball Arena, MARCA conseguiu falar com Josh KroenkePresidente do Nuggets.

O executivo da NBA, que no ano passado comemorou a Stanley Cup com seu outro time presidido, o Colorado Avalanche, está longe de estar cansado de vencer.

Entrevista com Josh Kroenke: “Este sentimento não pode ser igualado”

Parabéns! Como você está se sentindo agora?

É incrível. É um sentimento que não pode ser igualado. Trabalhamos por anos e finalmente estar aqui é uma sensação absolutamente indescritível.

O jogo 5 foi de longe a vitória mais difícil nesta série para o Nuggets…

Sabíamos que ia ser difícil, o último jogo é sempre o mais difícil de fechar. E para fazer isso e ganhar o campeonato, eles vão dar o seu melhor. o Miami Heat está aqui por um motivo. Eles são grandes concorrentes. Eles têm ótimos treinadores, grandes executivos e grandes proprietários e não iriam embora em silêncio. Então tivemos que competir até a campainha final.

Um radiante Josh Kroenke, presidente do Denver Nuggets, fala com MARCA após o título da NBA de 2023.NG

Quem foi o jogador mais perigoso para o Nuggets nestas Finais?

Depende… entre Jamal (Murray) Nikola (Jokic), Michael (Porter Jr.), Aaron (Gordon) KCP. Foi um esforço de grupo e é isso que eles fazem. Eles jogam um para o outro. Por isso vencemos.

É este o início de uma dinastia da NBA? Uma nova era para o Denver Nuggets?

Espero que sim. Temos uma chance. Estão todos sob contrato. Esses caras jogam uns pelos outros e querem ganhar mais uma. Agora, eles alcançaram seu objetivo. Então, vamos aproveitar este e descobrir novamente no próximo ano.

O que sabe melhor? Um título com o Colorado Avalanche? Um título com o Los Angeles Rams? Um campeonato da NBA com o Nuggets?

Todos têm um gosto bom (risos). Confie em mim, é impossível escolher. Todos têm um gosto igualmente bom.