Josh Taylor planeja ‘punir’ Teofimo Lopez por ameaça de morte: ‘Não vou levar isso a sério no sábado à noite’

Josh Taylor planeja fazer Teofimo Lopez pagar por suas palavras impróprias.

No sábado, Taylor está definido para defender seu título welterweight júnior WBO contra Lopez no Madison Square Garden. É uma luta importante no cenário do boxe, ainda maior devido às declarações controversas de Lopez, nas quais ele disse que quer matar Taylor quando eles se encontrarem no ringue – declarações que ele mais tarde dobrou.

É uma declaração descarada em um esporte tão perigoso quanto o boxe, onde cerca de 13 lutadores morrem a cada ano, e enquanto Taylor diz que não está levando isso a sério, ele pretende fazer Lopez engolir suas palavras.

“Não o conheço como ser humano, para ser honesto, e não sei o quanto é apenas uma fachada e o quanto é apenas ele falando bobagens”, disse Taylor. A Hora do MMA. “Acho que ele está em todo lugar. Acho que ele é meio palhaço, não sabe onde está, meio perdido, pra ser sincero. Não tenho nenhum sentimento por ele, são apenas negócios. Eu estarei olhando para ir lá no sábado e infligir algum dano sério e alguma dor nele. Especialmente por causa de algumas palavras que foram ditas, ‘venha e tire minha vida’, e todo esse tipo de coisa. Não vou levar isso de ânimo leve no sábado à noite. Vou tentar puni-lo por isso.

Taylor, de 32 anos, está invicto em sua carreira no boxe e já conquistou o campeonato júnior meio-médio indiscutível, mas está fora de ação há mais de um ano desde que venceu uma polêmica decisão dividida sobre Jack Catterall em fevereiro de 2022. Essa decisão, mais sua dispensa prolongada gerou alguma reação entre os fãs de boxe, que questionaram a posição de Taylor no topo da categoria de peso de 140 libras.

No sábado, ele tem um ponto a provar.

“Eu não diria que tenho um chip no meu ombro. Apenas na noite de sábado [I plan to have] um bom desempenho e dizer: ‘Eu avisei – eu sou o número 1 [fighter]’”, disse Taylor. “Tive um desempenho ruim em 10 anos e, de repente, não sou nada, não valho nada, superei isso. Veremos no sábado. Do jeito que eu tenho feito na academia, coisas que eu tenho feito no sparring e tal, esse cara não aguenta oito rounds. Seis a oito rodadas.

“Vai ser cedo se eu sair e me apresentar da maneira que tenho feito na academia. Caso contrário, não terei desculpas, porque fiz um camp de treinamento absolutamente incrível. Estou na melhor forma da minha vida e da minha carreira, tanto mental quanto fisicamente. Então, se eu chegar no sábado e não me sair bem, é tudo por minha conta.”

E se ele se sair bem? Taylor não parece tão focado em recuperar o status indiscutível na divisão welterweight júnior.

O lutador escocês está aberto a algumas lutas marcantes na categoria de peso, mas fora isso, ele vai pular para o meio-médio e buscar um segundo título.

“No 140, ainda tem luta grande. Tenho a revanche com Regis Prograis, tenho a revanche com Jack Catterall, tenho Devin Haney possivelmente chegando, Ryan Garcia, Gervonta [Davis] possivelmente chegando também”, disse Taylor. “São todas grandes lutas, e se forem boas para mim no momento, eu vou lutar. Mas, obviamente, tenho ambições pessoais no jogo de me tornar um campeão mundial peso dois também. É iminente que eu esteja indo para 147 em algum momento, e perseguindo para me tornar um campeão mundial de dois pesos.

“Vamos esperar para ver o que vai acontecer depois dessa luta, quais ofertas aparecerão no meu caminho e se acho que é o certo para mim no momento. Tomaremos a decisão depois de sentarmos com minha equipe e vermos quais ofertas estão na mesa.”