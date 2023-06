Julianna Peña critica Amanda Nunes por falta de estrela: ‘Ela não sabe desenhar moscas’

Julianna Peña fez a jornada para o UFC 289 para reivindicar sua reivindicação contra Amanda Nunes.

Ex-campeã peso-galo feminino do UFC, Peña estava originalmente escalada para enfrentar Nunes no sábado, na luta principal do UFC 289. O confronto teria sido uma trilogia depois que os rivais dividiram seus dois primeiros confrontos, com Peña conquistando o título de forma impressionante em dezembro de 2021 e Nunes retomando o cinturão na revanche de julho de 2022. No entanto, os planos mudaram quando Peña desistiu no início de maio devido a uma lesão na costela, abrindo as portas para Irene Aldana se apresentar como adversária substituta para disputar o título de Nunes até 135 libras.

Desde então, não há amor perdido entre Peña e Nunes, e Peña não pode deixar de rir da atenção que o campeão tem dado a ela durante a semana de lutas do UFC 289.

“Isso me deixa louco, honestamente”, disse Peña na sexta-feira durante as perguntas e respostas dos fãs do UFC em Vancouver. “Acho que vi em um clipe, ela disse, ‘Eu posso chutar a bunda dela quando eu quiser.’ Exceto pelo tempo que você não conseguiu e que realmente contou? Então eu realmente não sei do que ela está falando. No que me diz respeito, estamos 1-1 e na verdade tenho uma vantagem sobre ela porque não fui parado, não fui finalizado, nunca fui para baixo e para fora. Como Rocky disse, não é sobre quantas vezes você é atingido, é sobre quantas vezes você é atingido e continua avançando.

“Ela não me impediu. Consegui detê-la, consegui colocá-la no hospital e ninguém mais pode dizer isso. eu disse em [The MMA Hour] que ela já estava com um pé na porta e que já estava planejando sua aposentadoria e indo para o pôr do sol – e não se eu quiser. Absolutamente não. Eu não terminei com ela. Este é um negócio inacabado.”

Peña, 33 anos, chocou o mundo do MMA no UFC 269, quando conseguiu uma das maiores surpresas da história do esporte ao encerrar o reinado de cinco anos de Nunes no topo da divisão com um mata-leão no segundo assalto. Depois de falar muito sobre Nunes antes da luta, Peña cumpriu suas promessas ao virar a divisão de cabeça para baixo durante a noite.

Ela não teve tanta sorte na revanche, no entanto. No UFC 277, Nunes fez os ajustes necessários e recuperou o cinturão com uma vitória dominante por decisão unânime.

“Posso dizer que mentalmente o [second] luta para mim foi perdida nos primeiros 10 segundos da luta, porque fui lançado para um loop completo”, disse Peña. “E acho engraçado ela dizer: ‘Posso chutar a bunda dela a qualquer momento, blá, blá, blá, e eu poderia ter feito tudo isso.’ O fato é o seguinte, a realidade é esta: você teve que demitir todo o seu time, depois teve que sair da academia e mudar todo o seu estilo de luta para me vencer. Você tinha que renovar tudo.

“E eu não estava nisso, ela me pegou desprevenido, eu sabia que a luta estava perdida nos primeiros 10 segundos porque fiquei completamente chocado na hora quando ela saiu em canhoto, e nunca consegui fazer os ajustes. Da próxima vez, estarei pronto se ela sair canhota, ortodoxa, de cabeça para baixo, andando na ponta dos pés. Como você quiser chamá-lo, estarei pronto, com certeza, não há dúvida sobre isso.

Dito isto, Peña não ficou impressionado com o burburinho – ou a falta dele – que Nunes conseguiu gerar para o evento principal substituto do UFC 289.

“Ronda [Rousey] tinha tantos seguidores. Ela era o evento principal de tudo. E então, se você for às últimas sete lutas de Amanda, ela só lutou duas vezes”, disse Peña. “Um deles foi por causa de uma lesão… e o segundo era eu – e este terceiro seria eu, mas eu mesmo tive que cair devido a uma lesão. Eu vencê-la a tornou relevante novamente porque ela não teve a capacidade de lutar pelo título principal em nenhuma de suas lutas pelo título.

“Nos últimos sete, literalmente apenas dois eventos principais. Se você olhar para o Contagem regressiva números, se você olhar para o Integrado números – quero dizer, o evento co-principal tem sete vezes mais visualizações do que Amanda e ela é o evento principal. Então ela não pode desenhar moscas. Estou apenas dizendo.”

Julianna Peña questiona poder de estrela de Amanda Nunes: “Ela não atrai moscas” #UFC289 “Quero dizer, o evento co-principal tem sete vezes mais visualizações do que o de Amanda. [fight] e ela é o evento principal.” pic.twitter.com/5LKTB74dtO — MMAFighting.com (@MMAFighting) 10 de junho de 2023

Apesar de tudo isso, Peña continua honesta sobre seus interesses de torcer para o sábado.

Com Nunes já se preparando para a aposentadoria, Peña está prestes a se tornar o maior fã de Nunes no mundo assim que o evento principal do UFC 289 começar – mesmo que por apenas uma noite.

“Sim, absolutamente [I’m rooting for Nunes to win]”, disse Pena. “OK, então ela desistiu da luta na primeira vez e obviamente esperamos mais seis meses até que a luta pudesse ocorrer. eu precisava de seis semanas [to recover]talvez oito para o grappling, mas de qualquer maneira eu errei.

“Tenho muita integridade, muita honestidade e, quando me machuquei, liguei para a máquina e disse a eles: ‘Ei, quebrei uma costela. Estou fora.’ Eu deveria ter esperado por Irene e ‘Rocky’ [Raquel Pennington] para lutar e então eles não teriam sido capazes de encontrar um substituto para Amanda com duas semanas de antecedência, de modo que ela não teria escolha a não ser lutar comigo e forçar a luta de volta mais tarde. Mas não é assim que funciona.

“Minha integridade atrapalhou e eles me substituíram na hora, e é uma pena eu ter perdido aquela luta. Mas como eu disse um milhão de vezes, estamos 1-1, há negócios inacabados lá, e sim, desde as 9 [p.m.] para 10 [p.m. on Saturday]serei a maior fã de Amanda.”