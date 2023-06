Julianna Pena critica aposentadoria de Amanda Nunes no UFC 289: ‘O que foi isso’

No segundo em que Amanda Nunes colocou as luvas na lona no UFC 289, Julianna Pena viu uma trilogia desaparecer – e ela não estava feliz com isso.

Pena atacou no Twitter após a aposentadoria de Nunes do MMA após uma vitória dominante sobre Irene Aldana na Rogers Arena.

Aldana era o segundo adversário agendado de Nunes depois que uma costela quebrada obrigou Pena a se retirar do evento pay-per-view de sábado. Essa acabou sendo uma decisão fatídica, pois Nunes aproveitou o momento triunfante para se afastar do esporte como campeão de duas divisões do UFC.

“Vou levar isso como um elogio”, Pena escreveu inicialmente antes de seu tom mudar.

“Eu te assustei tanto que você se aposentou”, continuou Pena. “Pessoalmente, parabéns. Profissionalmente, o que foi isso?”

Eu assustei tanto você na aposentadoria. Pessoal, parabéns. Profissionalmente, o que foi isso? #UFC289 — Julianna Peña (@VenezuelanVixen) 11 de junho de 2023

As coisas só ficaram mais pessoais quando a notícia caiu.

“Os canadenses não vaiam, eles apenas saíram em silêncio antes que a luta acabasse”, escreveu Pena, acrescentando as hashtags “snoozefest”, “terrível”, “fedorento” e “abaixado”.

Pena chocou o mundo em 2021 com uma virada sobre Nunes para conquistar o cinturão peso-galo. Mas em sua próxima reunião, foi um tráfego de mão única para “A Leoa”, que espancou e sangrou sua rival a caminho de uma decisão unânime por meio de pontuações de 50-45, 50-44, 50-43.

No sábado, Nunes melhorou essa contagem com um par de pontuações de 50-44 e uma marca de 50-43. Isso foi bom o suficiente para sair em alta – e entregar a Pena um cacho de uvas verdes.