Julianna Peña declara Amanda Nunes ‘morta para mim’ após UFC 289: ‘Ela saiu covarde’

Julianna Peña está pronta para colocar Amanda Nunes no retrovisor.

No sábado, Nunes manteve com sucesso seu título peso-galo do UFC com uma vitória por decisão unânime dominante sobre Irene Aldana no evento principal do UFC 289. Imediatamente após a vitória, Nunes se aposentou do MMA, saindo por cima como um campeão indiscutível de duas divisões. A maioria dos lutadores comemorou a saída de Nunes e sua carreira singular.

Peña não era um deles.

Sentado ao lado da gaiola para a luta, Peña imediatamente respondeu à aposentadoria de Nunes com escárnio. Falando segunda-feira em A Hora do MMAela quase fez mais do que isso.

“Havia uma parte de mim que realmente queria invadir a jaula”, disse Peña. “Tantas pessoas diziam, ‘Sim, nós vamos fazer isso, vamos jogar você do portão!’ Então meu treinador disse: ‘Não faça isso. Seja elegante e não faça isso.’ Então eu deixei ela ter meu momento, mas foi muito difícil para mim porque muitas vezes minha vontade era de dizer, ‘Agora é a hora, vá, vá, vá.’

“Mas, no final das contas, ela está aposentada, ela está no pôr do sol, ela está morta para mim neste momento, e nós apenas temos que manter a divisão em movimento. Agora estamos entrando no primeiro dia da era ‘Peña Power’. Eu sou o campeão, sempre fui o campeão no meu coração e na minha cabeça. … Portanto, é apenas uma questão de tempo até que o cinto esteja em volta da minha cintura novamente.

Peña e Nunes compartilham uma rivalidade acirrada que remonta ao UFC 200. Durante anos, Peña lutou contra Nunes e, quando finalmente conseguiu, “The Venezuelan Vixen” reforçou suas muitas declarações, finalizando Nunes no UFC 269 em uma das maiores surpresas da história do MMA. Os dois se reencontraram no UFC 277 com Nunes vencendo por decisão dominante, e assim esperava-se que encerrassem a trilogia no UFC 289, até que uma lesão na costela forçou a saída de Peña. Em vez disso, Aldana interveio – e agora Peña nunca terá a chance de vingar a própria derrota, o que irrita a ex-campeã.

“Eu tenho dito a você desde o começo: ela está querendo se aposentar, ela estava com um pé fora da porta o tempo todo”, disse Peña. “Ela mesma falou, ia se aposentar depois que me batizou, mas não fez porque achou que sou bonito demais e não quer que eu fique com o cinturão. Sério, ela tem um problema comigo.

“No final das contas, Amanda não queria a luta. O tempo todo que o UFC tentou pedir para ela fazer a trilogia, ela não quis fazer, e eles deixaram isso claro para mim. Eles disseram: ‘Ela não quer brigar com você’. É por isso que demorou tanto para reservar a trilogia, e quando caí por causa da lesão, ela disse que era ‘menos pesado’ para ela. É menos pesado para ela porque ela sabe o que está em risco. Ela deve aquele bônus de vitória ao meu parceiro de treino, porque se eu aparecesse em 10 de junho, ela não teria vencido e não receberia esse dinheiro, ponto final.

“No final das contas, não importa”, acrescentou Peña. “Tudo isso é completamente irrelevante. O que é relevante agora é que ela se foi. Ela está morta para mim. Não quero nada com essa garota agora ou no futuro previsível.

Mesmo com a saída de Nunes, Peña se encontra na mesma posição de antes: presumida candidata número 1.

Peña ainda está se recuperando da lesão na costela, mas disse que deve ter condições de lutar até o final do ano e, quando o fizer, espera que seja contra Raquel Pennington pelo cinturão vago.

“Provavelmente Raquel. Acho que vou lutar com a Raquel”, disse Peña. “Ela fez o suficiente para merecer a chance pelo título. Ela é muito resistente, muito dura, e acho que é mais do que provável a luta que eles vão fazer. … Estou antecipando que vai ser Raquel, até porque Raquel era para lutar contra Irene. Mas você nunca sabe o que a máquina vai fazer.”

Pennington está atualmente em uma sequência de cinco vitórias consecutivas e é a segunda colocada no ranking de peso-galo feminino do UFC. Ela enfrentaria Aldana em uma luta de eliminação pelo título neste verão, até que a lesão de Peña forçou o UFC a lutar.

E se Nunes mudar de ideia e decidir que ainda não terminou depois que Peña reconquistou o cinturão peso-galo? Peña ainda adoraria a chance de resolver a disputa.

“Espero que ela volte”, disse Peña. “Esse seria o melhor cenário para que possamos esmagar isso e terminar esta trilogia. Seria literalmente a maior trilogia do MMA feminino. Isso nunca aconteceu antes e ela perdeu a oportunidade de fazer isso acontecer. Perdi essa oportunidade porque me machuquei, ela essa oportunidade porque quer se aposentar mais cedo. Eu digo que ela escolheu a saída covarde, e isso é tudo.

“No final das contas, a garota está morta para mim. Temos que manter esta divisão em movimento e farei meu trabalho para manter a divisão empolgante.