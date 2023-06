Julianna Pena diz que ‘covarde’ Amanda Nunes está ‘morta para mim’ após aposentadoria

Reproduzir conteúdo de vídeo



“Covarde!”

É isso Juliana Penaa reação de Amanda Nunes‘ se aposentando dentro do octógono após o UFC 289 … saindo do esporte antes que as duas estrelas do UFC tivessem a chance de lutar por um terceiro e decisivo tempo.

O ex-campeão peso-galo juntou-se a Babcock no programa de TV “TMZ Sports” (vai ao ar durante a semana no FS1) … onde ela reagiu visceralmente à aposentadoria de Nunes.

“Há negócios inacabados e ouça, a realidade é que Amanda se aposentou. Ela teve uma ótima carreira, mas vamos chamar de pá por pá. Ela é uma covarde. Desde o início, o UFC me disse que ela não queria lutar comigo e é por isso que eles demoraram tanto para fazer a trilogia”, disse Amanda.

Claro, Nunes, de 35 anos, lidou facilmente com Irene Aldanamarcando uma decisão unânime e decisiva em 5 assaltos na noite de sábado em Vancouver… antes de ela abaixou as luvas no centro da gaiola.

Lembre-se, Pena de 33 anos derrotado em Nunes no UFC 269 em dezembro de 2021, por sua vez conquistando o título do peso galo. As mulheres se reencontraram no UFC 277 em julho de 2022 … luta que Amanda venceu por decisão unânime (embora, se você assistir ao vídeo, a luta gerou polêmica).

As venezuelanas Vixen e Lioness deveriam acertar suas contas de uma vez por todas em 289 … mas Julianna foi forçada a desistir após sofrer uma grave lesão na costela.

“Estamos 1-1, está empatado e o fato de ela ter saído assim, é lamentável, mas pessoalmente, parabéns. Profissionalmente, o que diabos é isso?”

Agora, a expectativa é que Pena lute Raquel Pennington ou outro top contendor … mas, Amanda não acha que Julianna será campeã novamente, e ela disse isso durante sua prensa pós-luta.

Pena acredita que Nunes está simplesmente dando um tiro nela.

“[Amanda] sabe o que pode acontecer. Ela sabe que perdeu o cinturão para mim e sabe que sou uma ameaça. Ela vai fazer tudo e mais alguma coisa para me desacreditar, dizer que não sou bom ou que nunca serei campeão”.



Julianna diz que não foi deixada para “carregar toda a divisão” sozinha … e ela não planeja sentar e sonhar sobre como uma trilogia poderia ter sido. É para frente e para cima para o ex-campeão.

“Neste ponto, [Amanda’s] Morto para mim. Você se aposentou, bom, vá, cavalgue para o pôr do sol, divirta-se. Temos que continuar pressionando por aqui, então vamos manter esta divisão aberta e viva e as coisas vão ser emocionantes!”

Mas, dito isso… Pena deixou aberta a possibilidade de uma luta futura.