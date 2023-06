Julianna Pena se autodeclara GOAT do MMA feminino e diz que peso pena é ‘divisão falsa’

Julianna Peña pensa muito de si mesma.

No fim de semana, Amanda Nunes defendeu seu título peso-galo do UFC com uma vitória por decisão unânime sobre Irene Aldana no UFC 289. Imediatamente após a luta, Nunes se aposentou do MMA, deixando a maioria dos fãs e lutadores para declará-la a maior lutadora de MMA de todos os tempos; a maioria, mas não todos, porque Peña discorda.

“A maior lutadora de todos os tempos, para mim, sou eu”, disse Peña esta semana em A Hora do MMA. “Você quer saber por quê? Porque não sou lutador, sou guerreiro. Sou uma guerreira que vive por dentro e tem diferença. A Amanda é uma lutadora, eu sou uma guerreira. Sou o maior guerreiro, sou o maior lutador de todos os tempos, e acredito nisso de coração porque nunca paro de vir. Você vai ter que me colocar para dormir ou me nocautear para me fazer parar de ir atrás de você. Aposta.”

Peña e Nunes têm uma longa história um com o outro, a maior parte amarga. Durante anos, Peña lutou contra a campeã peso-galo e, quando finalmente conseguiu, “The Venezuelan Vixen” reforçou sua conversa fiada, finalizando Nunes no segundo round do UFC 269. Nunes venceu uma revanche imediata alguns meses depois no UFC 277, e os dois deveriam lutar novamente no UFC 289 antes de Peña ser forçado a desistir da luta devido a uma lesão. Agora Peña nunca terá a chance de reconquistá-lo, mas afirma que ainda está à frente na competição geral.

“Acredito que uma finalização é mais dominante do que qualquer placar que você possa colocar na minha frente”, disse Peña.

“No que me diz respeito, ainda tenho uma vantagem sobre ela. Ela não acabou comigo, eu estava indo atrás dela o tempo todo, fiquei sem tempo. Tachas de latão, quando tudo se resume a coisas, quando ela deveria ser a maior de todos os tempos, ela bateu! Ela estava pedindo ajuda para sair de lá. Então, como eu disse, uma finalização é melhor do que um placar. Ela não conseguiu terminar comigo. Não vou ter um espinho no meu lado, porque, no que me diz respeito, ainda tenho uma vitória sobre ela. Se estivermos nas ruas, ela está morta. Ela já morreu.

Claro, a maior conversa de todos os tempos é mais do que confrontos diretos e, nesse aspecto, Peña está muito atrás de Nunes. As oito defesas de título de Nunes em duas divisões estão empatadas em quarto lugar com Jon Jones, e suas 11 vitórias em lutas pelo título também a empatam em quarto lugar, com Anderson Silva. Peña, por outro lado, tem uma conquista de título e zero defesas bem-sucedidas em seu nome. Mas Peña discorda de algumas das vitórias de Nunes pelo título, chamando todo o seu reinado no peso-pena de uma farsa.

“Você quer falar sobre isso, podemos conversar sobre isso”, disse Peña. “No final das contas, eles fizeram aquela divisão de 145 libras apenas para Cris Cyborg. Quando ela venceu Cris Cyborg, não havia mais ninguém. O que, Megan Anderson, que luta em 135, mas aumentou para 145 para uma chance pelo título? E então, Felicia Spencer, mais uma vez, não consegue fazer 135; 145 é para onde vão as pessoas que não conseguem chegar a 135. Mas me faça um favor, cite 10 UFC escalados [featherweights]. … Não existe. Não há nenhum. É um cinto falso. É um cinto falso!

“Dito isso, ela diz: ‘Ah, sim, sou a campeã-campeã, já fiz de tudo’, e Dana diz: ‘Sim, estamos nos livrando dessa divisão e a aposentando’. [She says,] ‘Sim, aposente-o! Eles sabem o que estão fazendo. OK, então você concorda, é falso. Não há ninguém lá para lutar. Você é um campeão de uma divisão falsa! Aproveitar! Não sei se você quer que eu diga. Era um cinturão falso em 145. Era tão real que eles estão [ending] completamente.”

Real ou não, Nunes é considerada uma das quatro campeãs simultâneas de várias divisões e, com toda a probabilidade, será a última e mais antiga campeã peso-pena feminina, algo de que ela parece ter muito orgulho. no UFC 289, Nunes declarou que, por se aposentar com os títulos, continuará sendo a campeã para sempre, e que os futuros títulos peso-galo feminino do UFC serão “falsos para sempre”. E, claro, Peña, que provavelmente lutará pelo título vago a seguir, não pensa muito nessa reivindicação.

“Ela tem que dizer isso”, disse Peña. “Ela tem que dizer isso. No final das contas, ela está morta para mim e meu trabalho é fazer com que todos se esqueçam de Amanda Nunes.”

Considerando todas as conquistas notáveis ​​de Nunes no esporte, essa será uma tarefa árdua.