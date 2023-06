Julius Randle sobre a melhora “lenta, gorda” de Jokic

Cuando Nikola Jokic foi convocado na segunda rodada do Draft da NBA de 2014 pelo Denver Nuggets, poucos poderiam ter imaginado a carreira que o jovem de 28 anos passou a ter.

New York Knicks avançar Júlio Randletambém da turma de 2014, é apenas um dos que ‘O Coringa’ surpreendeu.

O sérvio foi selecionado como a 41ª escolha geral em 2014 e foi inicialmente escondido no exterior pelo Nuggets, retornando à Sérvia para jogar mais um ano pelo Mega Basket.

A temporada 2015/16 foi a primeira como Pepita e um jogador da NBA e terminou como candidato ao Rookie of the Year e foi nomeado para o All-Rookie First Team.

Randle foi escolhido em sétimo lugar no mesmo Draft de 2014 pelo Los Angeles Lakers.

O pivô do Denver Nuggets, Nikola Jokic, é marcado pelo atacante do Miami Heat, Jimmy Butler (R)JOHN G. MABANGLOEFE

O jogador de 28 anos, duas vezes All-Star, está agora com o New York Knicks e ele tem falado sobre o impacto que Jokic causou no programa de Paul George ‘Podcast P’.

“O Coringa, mano. Eu me lembro disso”, disse Randle.

“Lembro-me, tipo, do meu segundo ano, e jogamos contra ele, e eu estou tipo porque ele estava matando.

“Eu fico tipo, cara, por que esse cara é um assassino? Lento, gordo. Ele não é legal assim, certo? Está na minha cabeça, mano. Ele veio, jogou aqui [scored] como 25.”

Melhoria “louca” de Jokic

De “lento” e “gordo” a campeão da NBA, MVP das Finais, duas vezes MVP da temporada regular, cinco vezes All-Star e três vezes All-NBA First Team.

O progresso jokic fez desde que se tornou um jogador de segunda rodada sem imaginação é incrível.

“Eu estou tipo, cara, como diabos isso aconteceu, mano? É uma loucura”, disse Randle.

“Você fala em melhorar. É uma loucura vê-lo.”

jokic era o homem das estrelas como o Denver Nuggets venceu seu primeiro campeonato da NBA na temporada passada, com média de 30 pontos e 13,5 rebotes por jogo nos Playoffs.