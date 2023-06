Junior Dos Santos vs. Fabricio Werdum headlines Gamebred Bareknuckle 5

Junior Dos Santos colocou Fabricio Werdum em seu carretel de destaque quando fez sua estreia no UFC em 2008. Quinze anos depois, Werdum terá a chance de vingar essa derrota com os punhos nus.

O Gamebred Bareknuckle 5 de Jorge Masvidal apresenta uma revanche entre os ex-campeões dos pesos pesados ​​em um evento principal no VyStar Veteran’s Memorial Arena em Jacksonville, Flórida – um local regular do UFC após a pandemia – em 8 de setembro.

Ariel Helwani foi o primeiro a dar a notícia do evento principal.

O cartão amarelo marca a estreia sem luvas de Werdum e Dos Santos, que ficaram de lado em semi-aposentadoria após as aparições no MMA em, respectivamente, em 2021 e 2022.

Gamebred Bareknuckle 5 será transmitido ao vivo via pay-per-view online. Como antes, as lutas são regras completas do MMA sem luvas, mesclando o MMA e o esporte florescente do boxe sem luvas.

Masvidal e cia. alistaram um bando de talentos em apoio ao headliner, incluindo o ex-campeão peso-galo do UFC Renan Barão, que retornará ao octógono como peso-pena quatro anos depois de sua quarta derrota consecutiva no UFC, o que o levou a ser dispensado da promoção. O ex-campeão brasileiro assinou com várias promoções iniciantes e viu luta após luta ser cancelada.

Aqui está o cartão atual para Gamebred Bareknuckle 5: