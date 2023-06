Justin Gaethje elogia as vitórias de Dustin Poirier sobre Conor McGregor: ‘Eu sempre adoro ver aquele cara ser quebrado’

Não há nada além de amor entre Justin Gaethje e Dustin Poirier antes do UFC 291.

Os dois pesos leves favoritos dos fãs colidem no tão esperado headliner do pay-per-view de 29 de julho em Salt Lake City, com o título BMF da promoção em jogo. A luta é uma revanche da Luta do Ano de 2018 do MMA Fighting, que viu Poirier se tornar apenas o segundo homem a nocautear Gaethje, encerrando um clássico instantâneo com uma finalização infernal no quarto round no estado natal de Gaethje, no Arizona.

Gaethje e Poirier permaneceram fãs um do outro desde então, e em sua primeira entrevista cara a cara desde que a revanche foi agendada, Gaethje aplaudiu Poirier não apenas por sua vitória em sua primeira luta, mas também por quem “O Diamante” conquistou. adicionado ao seu currículo desde então.

“Foi um grande aprendizado. Muito respeito pelo cara”, disse Gaethje ao campeão aposentado Daniel Cormier no DC & RC. “Ele é um cachorro, e o que ele fez para [Conor] McGregor, as duas últimas lutas foram super impressionantes. Eu sempre adoro ver aquele cara ser quebrado.

“Então esse cara é um cachorro e eu sei que vou ter que ser perfeito. Eu sei que não há necessidade de animosidade. Somos dois dos melhores e mais violentos atletas do esporte. Nós dois amamos o que fazemos. Nós dois amamos a carnificina e estamos contentes com o que estamos prestes a passar. É tudo preparação. Ele é superconfiante. Estou super confiante saindo desta última vitória. E, novamente, este cartão está empilhado. Vai ser uma noite eletrizante.”

Poirier, 34, acumulou um recorde de 6-2 desde sua vitória sobre Gaethje, com destaque para um par de nocautes de sucesso de Conor McGregor. Suas duas únicas derrotas nesse período foram em disputas pelo título dos leves do UFC contra Khabib Nurmagomedov e Charles Oliveira.

Gaethje, 34, da mesma forma, está 6-2 no UFC desde seu revés para Poirier. Ele também só perdeu em tentativas falhadas no título dos leves contra Nurmagomedov e Oliveira.

Ambos os homens estiveram consistentemente na disputa pelo título e são dois dos coletores de bônus mais vorazes em toda a divisão dos leves. É por isso que ambos concordam que o UFC 291 marca um caso raro em que nem um grama de conversa fiada é necessária para vender o evento.

“[My respect for Gaethje] veio de passar mais de 20 minutos no octógono com ele, sangrando”, disse Poirier. “Mas eu sou fã dele. Sempre que ele lutar, eu vou assistir. Ele é o tipo de lutador que eu gosto de assistir. Ele coloca tudo em risco todas as vezes, e esse é o tipo de luta em que eu quero me envolver. É por isso que essa luta é emocionante para mim. Mas eu encontrei Justin algumas vezes desde que lutamos e ele sempre foi direto. O [animosity] com [Michael] Chandler era porque eu acho que ele é falso, mas Justin parece real para mim.”