Justin Tafa ataca após golpe horrível no olho do UFC Jacksonville, Austen Lane responde

O peso pesado do UFC, Justin Tafa, não acha que a decisão certa foi tomada quando sua luta com Austen Lane no UFC Jacksonville foi declarada sem resultado.

Horas depois de ter sido excluído do evento de sábado, Tafa postou no Twitter uma foto de seu olho machucado com um pedido de justiça.

“Eu mereço meu bônus de vitória”, escreveu Tafa. “Aquilo é um [disqualification] homem.”

Tafa x Lane foi declarado sem competição apenas 29 segundos após o início da luta dos pesos pesados ​​​​no VyStar Veterans Memorial Arena em Jacksonville, Flórida. O dedo de Lane visivelmente atingiu o olho esquerdo de Tafa após uma troca, e Tafa imediatamente dobrou-se de dor óbvia.

O sangue podia ser visto fluindo do olho de Tafa após a cutucada.

O árbitro Dan Miragliotta chamou ao ringue o médico ao lado da gaiola depois de perguntar a Tafa se ele estava bem para continuar. Após um breve exame, o médico se recusou a liberar Tafa de continuar e a luta foi cancelada.

O ponto-chave no resultado oficial foi o no-contest desencadeado pela determinação de Miragliotta de que o golpe no olho de Lane foi acidental. Se o árbitro tivesse considerado intencional, Lane teria sido desclassificado.

Aqui está a sequência que produziu a chamada e o rescaldo do olho cutucado, que atraiu reação imediata dos outros lutadores de Tafa.

Logo após a postagem de Tafa, Lane respondeu ao adversário no Twitter e se desculpou pelo infeliz ocorrido.

“Justin Tafa… peço desculpas”, escreveu ele. “Não como eu queria que fosse. Essa merda está em mim e espero que seu olho esteja bem.

“Para a cidade que chamo de lar. A energia que você me deu quando eu estava saindo será algo que vou lembrar pelo resto da minha vida. Lamento não ter podido mostrar a você.

Lane, um defensor da NFL antes de sua vez para o MMA profissional, fez sua estreia no octógono no UFC Jacksonville depois de ganhar um contrato na The Contender Series. Ele é 12-3 como profissional.