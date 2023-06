Justyn Ross é a superestrela secreta do Kansas City Chiefs? Torcedores enlouquecem com passe para o training camp

EUÉ aquela época do ano novamente em que os fãs e escritores da NFL perdem a cabeça com os vídeos dos campos de treinamento. E um passe particular de Patrick Mahomes para justyn ross enviou Kansas City Chiefs fãs em frenesi, de acordo com outkick.com

Caso você tenha esquecido, Ross fez seu nome durante seu tempo na Clemson, brilhando no jogo do Campeonato Nacional de 2019 contra o Alabama. Seu desempenho impressionante incluiu seis recepções para mais de 150 jardas e um touchdown, ajudando os Tigers a garantir uma vitória por 44-16.

Ross teve um início promissor em sua carreira na faculdade, registrando 1.000 jardas de recepção como calouro e outras 865 jardas como aluno do segundo ano, junto com um total de 17 recepções para touchdown. No entanto, as lesões logo o atormentaram e ele perdeu toda a temporada de 2020 devido a uma cirurgia no pescoço. Em 2021, ele lutou para recuperar sua forma anterior, marcando apenas 524 jardas e três touchdowns.

Apesar de seus altos e baixos, Ross decidiu abrir mão de sua última temporada na faculdade e entrou no Draft da NFL de 2022. Infelizmente, as preocupações com seu histórico médico levaram todas as 32 equipes a rejeitá-lo. O chefes eventualmente o contratou como um agente livre não contratado, mas ele perdeu toda a última temporada devido a uma cirurgia no pé.

Torcedores do Chiefs estão otimistas

Já faz um tempo desde que Ross causou um impacto significativo no campo de futebol, com sua temporada de destaque em Clemson agora três anos no espelho retrovisor. No entanto, os fãs do Chiefs estão cheios de otimismo, acreditando que este pode ser o ano em que ele se recuperará. O recente vídeo da equipe no Twitter mostrando as habilidades de Ross apenas intensificou o hype.

Colocando lenha na fogueira, quarterback do Chiefs Patrick Mahomes tem elogiado Ross durante os treinos da offseason. Com Kadarius Toney, Marquez Valdés-Scantlinge Skyy Moore liderando o gráfico de profundidade de wide receiver do Chiefs, os fãs estão procurando motivos para ficarem entusiasmados com a unidade. E se Mahomes está lançando a bola, o alvo pouco importa.

É oficialmente HYPE SZN, e quem somos nós para esmagar as esperanças e sonhos de alguém? Os torcedores do Chiefs estão prontos para acreditar no potencial de Justyn Ross, e talvez, apenas talvez, ele se torne sua arma secreta em campo.