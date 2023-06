Kai Havertz para o Arsenal: estrela do Chelsea parece posar com a camisa dos Gunners enquanto os clubes estão perto de fechar negócio

Kai Havertz está definido para completar um intra-Londres transferir de Chelsea para Arsenal – e o acordo pode estar mais avançado agora do que muitos imaginavam anteriormente.

Embora um anúncio oficial ainda esteja pendente, parece um intrépido Twitter usuário obteve uma foto de Havertz vestindo a nova camisa do Arsenal para a temporada 2023/24 – o que indica que a transferência de alto preço está praticamente concluída.

Havertz “horas” antes de concluir a transferência de US$ 83 milhões

Arsenalinteresse de Havertz — a Liga dos Campeões UEFA vencedor com Chelsea em 2021 – firmado no início deste verão. A imagem vazada segue Sky Sports‘ relatando que diz Havertz assinou um contrato de cinco anos em Estádio dos Emiradoscom os clubes finalizando uma transferência de 65 milhões ($ 82,6 milhões) em breve.

Havertz passou três temporadas no Chelsea depois de se mudar para lá em uma transferência de 62m de Bayer Leverkusenmas ele lutou por consistência ao longo de sua gestão na Stamford Bridge. O internacional alemão marcou 19 golos em 91 jogos pela Bluesque estão focados nas transferências de saída para se manterem alinhados com Fair Play Financeiro regulamentos.

Havertz jogará no MLS All-Star Game?

ArsenalA programação de amistosos de pré-temporada inclui uma visita aos Estados Unidos, onde o Liga Premiada vice-campeão visitará Washington DCde Campo Audi jogar Liga principal de futeboltime All-Star.

HavertzA transferência do Arsenal deve ser concluída e anunciada bem antes de meados de julho, quando a turnê de pré-temporada do Arsenal o levará ao NÓS Supondo que ele esteja saudável, artilheiros fãs no Estados Unidos não deve ter problemas em assistir Havertz vestir a nova camisa dos Gunners no Audi Field.