Kai Kara-France aponta Tim Elliott para o UFC 293: ‘Por que não lutar contra um veterinário como esse do meu lado do mundo?’

Kai Kara-France não acha que deveria ter perdido para Amir Albazi, mas já está preparado para seguir em frente.

Kara-France perdeu uma polêmica decisão dividida para Albazi no evento principal do UFC Vegas 74. Após a luta, o lutador neozelandês foi inflexível que os juízes tomaram uma decisão ruim, mas que ele não perderia tempo se preocupando com isso. . Em vez disso, Kara-France planeja abaixar a cabeça e seguir em frente, e ele já tem o cenário perfeito alinhado.

“Setembro, o UFC está voltando para Sydney”, disse Kara-France A Hora do MMA. “Não estou com nenhuma lesão nem nada, então provavelmente é o próximo encontro, a próxima luta que eu adoraria fazer. Meu lado do mundo, onde me sinto mais confortável, lutando na frente de amigos e familiares. Faz tempo que não faço isso.

“Temos alguns caras que queremos lutar nesse top 10. Há alguns caras que estão por aí há algum tempo, quando eu estava no O ultimo lutador, que por alguns motivos nunca nos cruzamos. Então, quem sabe? Poderíamos marcar um desses nomes em setembro em Sydney.

O UFC 293 está marcado para o dia 10 de setembro na Qudos Bank Arena, em Sydney, a sexta visita da promoção à cidade e a primeira desde 2017. Ainda a três meses de distância, ainda não há lutas marcadas para o evento, mas devido ao local , há uma grande especulação de que o campeão dos médios Israel Adesanya defenderá seu título no card.

E Kara-France, que é companheiro de equipe de Adesanya, tem uma ideia para um top 10 que pode servir como luta principal do card.

“Alguém que sempre esteve no meu radar, ele me chamou por anos, mas nunca lutamos: Tim Elliott”, disse Kara-France. “Ele é um cara que sempre esteve no meu radar, e quando eu fiz o UFC, toda semana ele me ligava dizendo: ‘Eu quero lutar com esse cara! Eu queria lutar com ele desde O ultimo lutador!’ E nunca chamei a atenção porque, depois de um tempo, passei por ele no ranking.

“É um cara vindo de uma vitória, mesmo card, não acho que ele tenha se machucado, ele é um veterinário – ele teve mais lutas no UFC do que eu – então é um nome. Não sei onde estarei no ranking do UFC no dia seguinte mais ou menos, mas ele é top 10, por que não lutar com um veterinário desses do meu lado do mundo? Dê aos fãs o que eles querem. As pessoas querem me ver lutar, querem me ver fazer aquela caminhada em casa, então por que não fazer isso contra um veterinário?

Tanto Kara-France quanto Elliott eram membros da The Ultimate Fighter: Torneio dos Campeões elenco, onde Elliott foi a primeira escolha geral, enquanto Kara-France foi o último homem escolhido. Kara-France perdeu nas quartas de final do torneio, enquanto Elliott venceu tudo.

Ambos os homens tiveram altos e baixos desde então, mas Elliott continua em 11º lugar no ranking peso-mosca do UFC e conquistou uma vitória por decisão unânime sobre Victor Altamirano no UFC Vegas 74, então o cronograma deve funcionar.

E se não der, ou se o UFC simplesmente quiser marcar outra luta? Kara-France está bem com isso, mas ele tem um aviso para quem quer que assine para enfrentá-lo.

“Tenho o melhor time do mundo. Vamos nos reagrupar, e eu não gostaria de ser o próximo cara a lutar comigo”, disse Kara-France. “Há um fogo em mim agora. Sempre vai estar lá, mas estou vindo de duas derrotas agora, e isso não representa verdadeiramente minha carreira.

“Estou mostrando que sou um dos melhores, mas no papel não parece. É difícil, mas sei que vou mostrar a todos o que é um grande retorno. Estou ansioso pelo próximo.”