Kai Kara-France critica juízes após polêmica decisão do UFC Vegas 74: ‘Isso me custou $ 100.000’

Kai Kara-France acredita que os juízes lhe custaram muito dinheiro no fim de semana passado.

No sábado, Kara-France enfrentou Amir Albazi na luta principal do UFC Vegas 74, perdendo na polêmica decisão dividida. Logo após, Kara-France fez o possível para levar a derrota na cara, dizendo que a pontuação dos juízes é subjetiva e que ele não vai insistir no resultado. Mas depois de ter algum tempo para assistir a luta, Kara-France não tem certeza do que os juízes estavam olhando.

“Para ter um pouco de tempo para refletir e pensar, olhar para todas as estatísticas e assistir a luta de volta, eu perdi, mas não perdi”, disse Kara-France A Hora do MMA. “É uma sensação estranha quando você está na festa com Shaquille O’Neal e ele está tocando e você pensa: ‘Cara, eu deveria estar comemorando uma vitória agora’, e parece que eu deveria estar, mas eu não tem esse W ao lado do meu nome. Então é difícil.

“É difícil ver como os juízes deram a Amir. Quando você olha para isso, preto e branco, quais eram as estatísticas e o que ele estava tentando implementar, e eu o que fui capaz de neutralizar e capitalizar nos momentos, definitivamente pensei que ganhei e sinto que o mundo inteiro pensa. Ainda não conheci ninguém ou vi ninguém que, embora Amir tenha vencido, além de Amir. Mas ei, essa é a luta. Não consigo alterar o resultado. Sinto que minhas ações não caem. As pessoas sabem que sou um dos melhores caras do mundo e aquela performance mostrou que estou no mais alto nível”.

A luta foi extremamente competitiva, com Albazi obtendo sucesso cedo, principalmente por meio de seu grappling, enquanto Kara-France surgiu tarde. Parte da controvérsia, porém, decorre do juiz Chris Lee, que marcou a quarta rodada para Albazi, apesar de Kara-France dominar esta rodada estatisticamente. Kara-France não tem certeza de como o juiz viu dessa forma, mas tem certeza do que isso significou para ele: uma perda financeira e profissional bastante severa.

“Eu definitivamente pensei [I won] primeira rodada ”, disse Kara-France. “Dois foi uma rodada apertada, mas sinto que fiz o suficiente. Ele me derrubou no terceiro round, pegou nas costas, não conseguiu finalizar e acabei finalizando por cima, chovendo cotoveladas. E então quarto e quinto, era eu quem ditava o ritmo, era eu quem pressionava, era eu quem acertava os melhores tiros. E é assim que você termina. É impulso. É praticamente carimbar que você está ganhando a luta. Ele estava cansado, com gás, tudo o que ele fez foi me empurrar contra a gaiola e algumas rajadas, mas principalmente fui eu nas duas últimas rodadas. Portanto, é difícil quando você está olhando para minha carreira agora.

“Isso me custou $ 100.000, essa perda. Custou-me o meu ranking, número 3 do mundo. Onde vencer essa luta teria apenas me colocado de volta com provavelmente [Brandon] Royval para lutar pelo contendor nº 1. Isso me coloca de volta onde eu quero estar, que é o melhor do mundo…

“É difícil quando você olha assim e dá um passo para trás e tem que pensar, o que esses juízes estão olhando? Eu não ia ganhar desde o início, se é isso que eles estão olhando. Então isso meio que faz você realmente questionar o que os juízes estão tentando ver aqui. Eles não estão nem me dando chance na quarta e quinta rodada, se eu nem empurrasse, eles não teriam me dado de qualquer maneira. Portanto, é uma situação muito difícil, mas acho que o jogo que jogamos é subjetivo e essas coisas acontecem.”

Certamente é difícil para Kara-France, que agora perdeu duas seguidas, deslizando bem fora da disputa pelo título imediato, mas no final das contas não há nada que ele possa fazer sobre isso. Em vez disso, Kara-France está planejando seguir em frente da melhor maneira possível, mas gostaria de ter um pouco mais de fé nos juízes no futuro.

“É difícil de aceitar, não é? Quando você olha assim e as pessoas veem o quanto isso afeta um lutador, quando as decisões não saem da maneira certa, disse Kara-France. “Você coloca tanto nisso. Eu estive longe das lutas por 11 meses, e depois para montar um camp de 12 semanas, me sentindo ótimo, chegando como um slot do evento principal, e então para que tudo acontecesse assim. Obviamente, depende de mim também, entrar lá e terminar as lutas, mas você pensaria que esses caras estariam tomando a melhor decisão quando se trata de decisões. Este é o trabalho deles. É para isso que eles são pagos, ser analistas… Você tem que aceitar pelo que é, e se você está na capital mundial da luta, você tem que ser mais responsável pelo que você faz. está olhando, o que você está julgando. Há tantos critérios para isso que eu nunca tive uma chance. É chato, mas o que você faz? Você só precisa marcar outra luta e voltar a ela, compensar essa perda…

“Não vai ser resolvido da noite para o dia, esse problema que temos com esses juízes”, continuou Kara-France. “É definitivamente algo para se olhar quando você está indo para uma luta e você olha para esses nomes recorrentes e começa a questionar, eu quero esse cara [judging] minha luta? Porque não quero estar em uma situação novamente em que estou olhando para o meu telefone, vejo milhares de pessoas dizendo: ‘Kai foi roubado, Kai deveria ter vencido’, e não posso mudar nada. Estou apenas no próximo, e estou tentando não ser pego nisso, porque é um desperdício de energia para mim. Não estou tentando ser um mau esportista e dizer: ‘Por que eu?’ Nunca fiz isso na minha carreira. Vou seguir em frente, para o próximo desafio.”