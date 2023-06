Kai Kara-France reage à polêmica derrota por decisão dividida para Amir Albazi no UFC Vegas 74

Kai Kara-France não vai ter um ataque de raiva, mesmo que acredite que deveria deixar o UFC Vegas 74 com uma vitória em seu cartel, em vez de uma derrota por decisão dividida.

O peso-mosca de 30 anos da Nova Zelândia se envolveu em uma batalha de cinco rounds com Amir Albazi, que terminou com um trio de 48-47 scorecards. O único problema para Kara-France foi que dois desses juízes ficaram do lado de Albazi, o que significa que ele sofreu uma segunda derrota consecutiva depois de cair para Brandon Moreno em uma luta pelo título interino dos moscas em julho de 2022.

Após a luta, Kara-France ficou compreensivelmente desapontado, embora não quisesse começar a apontar o dedo ou alegar que foi injustiçado, mesmo acreditando que deveria ter conseguido a aprovação no placar.

“Este é o esporte de mais alto nível”, disse Kara-France no show pós-luta do UFC Vegas 74. “É um jogo de polegadas e eu sei que já disse isso antes, mas é subjetivo para o que os juízes estão marcando. Se eles estão marcando dano, se estão marcando controle, agressão, todas essas coisas.

“Eu estava me sentindo confiante quando eles fizeram o anúncio, mas tiro o chapéu para Amir. Eu não vou ser o único a insistir nisso.

Quem é o pior juiz do UFC ou árbitro da NRL? — Kai Kara França (@kaikarafrance) 4 de junho de 2023

Kara-France superou Albazi por uma ampla margem nos pés, mas ele também ficou preso na maior parte da luta, com seu oponente constantemente avançando pelo octógono.

Olhando para trás em seu desempenho, o lutador do City Kickboxing admite que poderia ter feito mais a esse respeito ao tentar desacelerar Albazi, o que pode ter influenciado na forma como os juízes marcaram a luta.

“[I wish I had done] um pouco mais controladora”, disse Kara-France. “Aproveitando os momentos em que eu poderia ter colocado um pouco mais de pressão. Amir era muito bom em esquivar-se e errar. Ele mostrou que está bem arredondado. Muita gente dizia que ele era apenas um wrestler e um grappler, mas ele mostrou que sabia trocar.

“É uma partida divertida quando os caras neutralizam o chão e você pode mantê-lo em pé e dar às pessoas o que elas querem ver.”

Apesar do resultado, Kara-France só elogiou Albazi pelo bom trabalho.

“Parabéns a ele por vencer e trazer a luta para mim e dar um show”, disse Kara-France. “Incrível para os pesos-mosca estarem neste evento principal, então não posso ficar muito triste com o resultado. Eu só tenho que ir de novo, é isso.

Quanto ao que vem a seguir, Kara-France não necessariamente sentiu vontade de chamar ninguém, mas ele já esteve em situações como essa anteriormente e sabe como se recuperar.

Ele teve duas derrotas anteriores para Moreno e Brandon Royval antes de três vitórias consecutivas lhe valerem a chance de competir pelo título interino dos moscas.

Independentemente do que aconteceu na noite de sábado, Kara-France não tem dúvidas de que pode voltar ao topo.

“Uma dessas coisas, voltar para minha academia, meus treinadores, sentar com eles e nos reagruparmos”, disse Kara-France. “Isso não é algo que eles não tenham feito antes, voltar de uma derrota, então é isso que constrói o caráter. Isso é o que mostra do que você realmente é feito quando as coisas não dão certo e você supera isso.

“Tenho um bebê para nascer em agosto, então estou aumentando a tribo. É bom ter meus entes queridos para quem voltar. Reconstruímos e vamos de novo.”