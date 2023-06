Kai Stewart, de 22 anos, construiu diferente porque ‘eu escolhi os nós dos dedos nus’, mas a maioria das pessoas no BKFC ‘esta é sua última chance’

A luta sem luvas pode ter raízes que remontam a séculos, mas a versão atual do esporte só foi realmente relevante desde que o BKFC foi lançado em 2018.

Nos últimos cinco anos, a incipiente promoção recebeu veteranos de MMA, boxe, kickboxing e Muay Thai, enquanto ainda construía raízes com talentos locais. Talvez o melhor exemplo seja o peso-pena Kai Stewart, de 22 anos, que não pretendia necessariamente se tornar um lutador em tempo integral, mas depois de três vitórias consecutivas, ele encontrou o gosto por isso.

Stewart realmente começou como lutador aos 4 anos de idade e continuou até a faculdade até que decidiu continuar lutando com o MMA como o próximo passo mais lógico. Isso até receber uma ligação inesperada do matchmaker do BKFC.

“Eu era um vendedor de ingressos em Montana e um dos casamenteiros disse ‘a venda de ingressos é uma merda, você quer fazer isso?’ e eu disse, eu quero fazer isso? Stewart disse ao MMA Fighting. “Tive várias conversas longas com meus treinadores e minha namorada e estou pensando em tudo se encaixar e eles vieram ao meu estado natal, eles precisavam de vendedores de ingressos e venda de ingressos é o que eu faço. Então eu fiz isso e foi o mais divertido que já tive.

“A promoção, as pessoas que conheci, o peso no Instagram, não posso nem mentir, adoro. Simplesmente fazia sentido, então eu fiz isso. Não pensei que fosse fazer tanto. Achei que ia ser um e pronto. Amei demais e vim para ficar.”

O que Stewart acredita que o separa da maioria dos lutadores atualmente competindo no BKFC é o fato de que ele está apenas começando sua carreira em esportes de combate.

Ele está 1-0 no MMA profissional com uma extensa experiência amadora, bem como suas raízes no wrestling, o que lhe dá uma base vantajosa para esse esporte. Apesar de seu pedigree de grappling, Stewart se apaixonou pela luta sem luvas, então ele está tomando uma decisão consciente de chamar o BKFC de lar, mas ele não acredita que isso seja o mesmo para muitos dos veteranos da lista.

“Eu escolhi os nós dos dedos nus”, explicou Stewart. “A maioria das pessoas com os nós dos dedos nus, esta é sua última chance. Essa é a diferença entre mim e todos aqueles caras, especialmente meu oponente [Louie Lopez]. Ele está 0-3 no MMA. Esta é sua última opção. Esta é a minha primeira opção. Esta é a minha primeira escolha.”

Na sexta-feira, Stewart enfrenta Lopez para coroar o novo campeão peso-pena do BKFC e ele acredita que é apenas o primeiro passo para o sucesso real na competição sem luvas.

Talvez a parte mais assustadora de lidar com um lutador como Stewart é que a juventude está do seu lado, então ele sabe que tem muito tempo para se tornar um competidor ainda melhor e mais perigoso nos próximos anos.

“Todo mundo quer falar que ele nem é um striker, ele é um lutador,” disse Stewart. “É porque eu nunca foquei nisso, mas agora que estou focado nisso, meu crescimento é tão exponencial desde que comecei no BKFC, você vai ver em mim um lutador completamente diferente do que você viu na minha última luta.

“Atribuo isso à minha idade porque ainda sou jovem, tenho fome e estou disposto a aprender com todos. Estou disposto a aprender o que for preciso.”

O futuro é brilhante, mas Stewart está sempre olhando para o quadro maior no que diz respeito à sua carreira.

Ele sabe que chegará o dia em que provavelmente competirá no MMA novamente e talvez até se teste em outro esporte de combate, mas Stewart entende que há muito tempo para isso no futuro.

No momento, ele não poderia imaginar um lugar melhor para passar seu tempo do que o ringue do BKFC, porque Stewart realmente sente que esta é uma partida feita no céu.

“Provavelmente encontrarei meu caminho de volta para uma gaiola de MMA em algum momento, mas agora estou sangrando preto e amarelo e não quero que pensem que tenho outros planos”, disse Stewart. “Eu realmente sinto que encontrei uma casa e um lugar sem luvas.

“Eu sou apenas mentalmente construído para isso. Sendo um lutador, acabei de ver tantos cenários diferentes de trabalho duro e resistência e onde tive que mostrar a verdadeira coragem. Eu não via por que não poderia fazer isso com os nós dos dedos nus e ter muito sucesso.”