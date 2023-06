Ralvo principal do eal Madrid para substituir Karim Benzema é Harry Kanemas é mais do que provável que os esforços do clube para convencer Tottenhampresidente da, Daniel Levynão será suficiente, principalmente se o clube ainda espera que o negócio não ultrapasse os 80 milhões de euros.

Real Madrid estão cientes de que o atacante tem mais um ano de contrato e já tem 29 anos, fatores que, a seu ver, limitam seu valor de mercado.

Príncipe William e Harry Kane falam sobre as lutas mentais do futebol

No entanto, não é fácil sair Tottenham e teremos que ver quanto Kane tenta forçar uma saída.

Não faz muito tempo que as contratações de outros dois Tottenham jogadores, com Real Madrid assinando Lucas Modric em 2012 e Gareth Bale em 2013, e ambos mostraram como você pode obter grandes jogadores do clube do norte de Londres.

Em ambos os casos, a posição de força dos dois jogadores acabou sendo a chave para Tottenham aceitar uma oferta do clube.

Modric partiu para a Croácia

José Mourinho perguntado Real Madrid fazer de tudo para fortalecer seu meio-campo com Modric.

Imposição não aceitou a oferta, mas o jogador tinha um acordo com Florentino Pérez e decidiu não viajar para Los Angeles para a pré-temporada com o resto do esporas equipe no final de julho.

O clube anunciou que estava multando o croata depois que ele não treinou por dois dias e não apareceu no aeroporto de Londres.

Modric refugiou-se em Zadar para aguardar notícias e aguardar o andamento das negociações.

No entanto, alguns dias depois e depois de falar com Andrés Villas-Boasele voltou a Londres para treinar sozinho, com o time em turnê, embora tivesse ameaçado treinar sozinho em seu país de origem.

Modric deveria ingressar na seleção na segunda semana de agosto e ainda não houve acordo.

Demorou até 27 de agosto para os dois clubes chegarem a um acordo de 30 milhões de euros mais pagamentos de bônus.

Bale também não apareceu

Fardo não compareceu ao treinamento de pré-temporada com Tottenham em 2013, citando uma suposta lesão, mas seu objetivo era forçar sua saída do clube e uma mudança para Real Madrid.

Ele também foi convocado para a seleção do País de Gales para duas eliminatórias da Copa do Mundo de 2014, que disputou.

Fardo eventualmente assinado para Real Madrid em 1º de setembro daquele ano, horas antes do prazo.

Foi, portanto, uma saga muito longa, e que frustrou Tottenhampresidente da.

Em agosto, Imposição ameaçou o galês com um ano no banco, apesar do internacional galês ter pedido ao seu presidente que cumprisse a palavra de que o deixaria sair se a equipa não conseguisse a qualificação para a Liga dos Campeões, o que era o caso.

O ponto de discórdia entre Los Blancos e esporas foi a taxa de transferência. Imposição pedia 145 milhões de euros. No final, custou 101 milhões de euros, então a transferência mais cara da história do clube.

Kane sabe, então, que é possível mudar de Londres para Madrid, mas que não será fácil e que poderá ser um processo longo.