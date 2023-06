Kane surge como alvo de transferência do Real Madrid no verão

Treunião realizada na quinta-feira em Valdebebas entre Florentino Pérezdiretor geral Jose Angel Sanchese Carlos Ancelotti foi significativo para confirmar que Ancelotti vai ficar em Real Madrid antes da próxima temporada.

Enquanto isso, jogadores como Marco Asensio, Dani Ceballos, Luka Modric, Fran Garcia, Joselu, Jude Bellingham, Andriy Lunin, Nacho Fernandeze a possível assinatura de Harry Kanefizeram manchetes esta semana.

Existe um consenso no clube sobre a necessidade de contratar outro jogador para fortalecer o ataque. Também vale a pena considerar a chegada de Endrick no verão de 2024 e a possibilidade de contratar outro jogador no próximo verão, quando Kylian Mbappéo contrato de s chega ao fim.

A prioridade é resolver a questão do atacante, independentemente de Karim Benzemafuturo. Joseluestá chegando para substituir Mariano Diaz é um avanço, mas o treinador e os dirigentes do clube acreditam que algo mais pode ser necessário.

Eden HazardA relutância do brasileiro em sair torna as coisas mais complicadas, mas a possibilidade de contratar um atacante não está descartada.

Brahim, Haverts e Asensio, em imagens de arquivo

Vários nomes foram mencionados, com Kai Havertz emergindo como alvo, embora novos Chelsea treinador Maurício Pochettino não está disposto a descarregar o internacional da Alemanha.

A opção mais valorizada é Harry Kane. Seu futuro em Tottenham Hotspur é incerto, com seu contrato expirando no próximo ano. Embora esporas perdeu a qualificação para a Liga dos Campeões, Real Madrid estão cientes de que negociar com Daniel Levy não é uma tarefa fácil.

Durante o encontro, Asensioa partida de foi vista como inevitável. Paris Saint-Germain estão perto de contratar o espanhol, para grande decepção Unai Emery e Ancelottique prefere manter o jogador. brahim diaz espera-se que retorne de seu período de empréstimo de dois anos em AC Milão preencher Asensioestá vazio.

A respeito de Modric, não havia dúvidas sobre seu futuro e os relatórios recentes foram descritos como um “absurdo”. O meio-campista croata está determinado a continuar no Real Madrid desde o início da temporada.

Não houve debate sobre ele ou sobre a chegada de Bellinghamque assinará Real Madrid semana que vem. Quanto a ceballosainda não há uma resposta definitiva.

A última oferta o deixa mais perto de permanecer no clube, mas há outras equipes pressionando – nenhuma delas é Bétis.

nacho ainda está pensando em seu futuro, apesar de ter recebido uma oferta da Inter para ingressar na equipe da Serie A em um contrato de três anos. A lua quer sair em busca de tempo de jogo, e Getafede David Sória é o favorito para substituí-lo no gol.