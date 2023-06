Kansas City Chiefs são destruídos no Twitter por dança ‘coxa’ e ‘horrível’ na Casa Branca

Tele Kansas City Chiefs fez uma viagem a Washington na segunda-feira e foi recebido por Presidente Joe Biden no O Casa Branca. A equipe fez um tour pelo terreno e pela Casa Branca pelo próprio presidente e foi vista trocando muitos sorrisos e conversas com ele. Biden também deu a Mahomes e companhia um discurso muito elogioso no qual elogiou seu projeto impressionante e o sucesso da última temporada.

O dia foi bem documentado pelos jogadores, com Mahomes compartilhando bastante conteúdo em suas redes sociais. No entanto, um momento específico da longa tradição de convidar os vencedores do Super Bowl para a Casa Branca ganhou bastante força nas redes sociais e dividiu a opinião dos internautas.

O momento em questão envolveu alguns dos Chefes dançando pelos corredores históricos da Casa Branca. Para comemorar a ocasião, os jogadores decidiram entre na famosa dança do túnel do Memphis Grizzlies enquanto exploravam o icônico edifício presidencial.

Embora alguns usuários de mídia social tenham se divertido com o vídeo postado na conta do Instagram de Patrick Mahome, também recebeu muita reação, com muitos usuários consternados com o que interpretaram como comportamento impróprio na Casa Branca.

‘Cringe’ e ‘coxo’ foram alguns dos adjetivos no Tweet para descrever o vídeo em questão. ‘Deveria deixar essa dança para os Grizzlies, disse outro fã’.