Kanye West e esposa Bianca censuram loja em Tóquio, confira brinquedos para adultos

Kanye West parece ter encontrado seu lugar feliz, vagando pelas ruas de Tóquio com sua esposa ao seu lado … e supostamente verificando alguns brinquedos para adultos no processo.

Ye e Bianca Censori foram vistos no distrito comercial de Ginza na quinta-feira, sem segurança, enquanto navegavam na loja de descontos Don Quijote. Ye, vestido todo de preto com sua meia/sapatos característicos, fez o possível para cobrir o rosto do público … enquanto Bianca foi um pouco menos tradicional no que parece ser um collant e salto alto.