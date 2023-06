Kanye West e Ice Cube parecem fazer as pazes após a controvérsia do anti-semitismo

Kanye West está fazendo as pazes com Cubo de gelo … 7 meses depois de jogá-lo debaixo do ônibus, alegando que Cube foi quem o revelou ao anti-semitismo.

Os dois ícones do rap se encontraram cara a cara na sexta-feira na casa de Cube na área de Los Angeles – e definitivamente parece que eles resolveram suas diferenças. Eles se abraçaram quando Ye estava saindo, e os dois estavam sorrindo.

Você deve se lembrar, no final do ano passado – depois que Ye começou seus discursos anti-semitas – ele passou “Drink Champs” e afirmou que as postagens de mídia social de Ice Cube inspiraram seu perigoso fanatismo.

Por seu pato, Cube deixou claro ele não tinha ideia do que Ye estava falando. Ele twittou: “Não coloquei as baterias nas costas dele. Por favor, deixe meu nome fora de toda a conversa anti-semita. Não sou anti-semita e nunca fui.”



15/10/22 REVOLTA

“Drink Champs” acabou deletando o episódio … já que apresentava Ye fazendo vários discursos ofensivos sobre judeus, Trevor Noah dar George Floyd.

Desde então, Ye afirmou que não mais odiando povo judeu, embora sua explicação do porquê – observando Jonah Hill em “21 Jump Street” — foi, no mínimo, bizarro… e, no máximo, altamente ofensivo.