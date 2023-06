Kanye West é processado por fotógrafo por agarrar e jogar seu telefone

Kanye West está sendo processado por um encontro acalorado que teve com uma fotógrafa – aquele em que ele parou para pegar o telefone dela e jogá-lo na rua.

O TMZ divulgou a história em janeiro… quando ele estava se afastando de um dos noroestejogos de basquete com sua esposa, Bianca CensoriYe parou porque notou vários paparazzi em seu encalço.



27/01/23 BACKGRID

Segundo uma das fotos, Nichol LechmanikYe estava enfrentando com raiva um paparazzo diferente, vasculhando os bolsos do homem … e ela afirma que temia que o rapper pudesse ter uma arma com ele.

No processo, obtido pelo TMZ, Lechmanik diz que estava com medo de que ele viesse atrás dela em seguida… e ele veio. O vídeo mostra Ye se aproximando dela enquanto ela estava sentada no banco do motorista de seu carro, gravando-o com seu telefone e gritando: “Vocês não vão me atropelar assim!”

Ye disse a ela: “Se eu disser pare, pare com suas câmeras.” Então ele arrancou o telefone de suas mãos e o jogou – ela diz que caiu no trânsito.

Tudo isso foi capturado em vídeo pelo parceiro de negócios de Lechmanik, que estava gravando do banco do passageiro… e ela diz que Ye foi até aquele lado do carro e lançou um “olhar mortal” para eles. Nesse mesmo dia, ela foi ao Departamento do Xerife para registrar um relatório sobre o incidente.

Como relatamos pela primeira vez, a polícia nomeou Ye como suspeito em sua investigação de bateria, mas no final ele não foi acusado.

Dito isto, Lechmanik diz que ficou traumatizada e humilhada … e perdeu ganhos porque não conseguiu voltar ao seu TRABALHO … tirando fotos de celebridades.

Nas semanas após o encontro, Ye começou a ir direto para a polícia – como fazia no Dia dos Namorados – sempre que os fotógrafos o abordavam.