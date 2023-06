Karely Ruiz fica quente no TikTok dançando em um vestido transparente sexy

EUinfluenciador Karely Ruiz continua a ser uma das personalidades de maior destaque nas redes sociais, pois tem conseguido conquistar o carinho dos seus seguidores.

Agora, a popular influenciadora queria agradecê-los por tudo o que fazem por ela com um vídeo especial e quente que está em alta nas redes sociais.

No vídeo de sua dança muito atrevida, ela é vista usando um vestido transparente que provou ser muito popular entre seus milhões de seguidores.

Vale lembrar que a jovem de 22 anos, natural de Monterrey, Nuevo León, México, começou a compartilhar suas fotos em blogs aos 16 anos.

Depois apareceu no Facebook e depois virou celebridade no Instagram, até que sua consolidação como modelo erótica veio com sua chegada ao OnlyFans plataforma.

Karely Ruiz está orgulhosa de seu sucesso

Além disso, quase expressou seu orgulho por tudo o que conquistou desde o momento em que começou a compartilhar seu conteúdo exclusivo e sem censura, fazendo isso no OnlyFans, onde cobra de assinantes 16 dólares por mês.

“Agora eu já tenho duas casas e um apartamento”, disse ela.

“O melhor conselho que posso dar a todos vocês é dar o seu melhor.

“Nem mais, nem menos. E aguente.”

Recentemente, quase também chamou a atenção pelo que ela disse em um de seus stories no Instagram, onde se abriu para seus fãs para compartilhar com eles alguns pensamentos sobre sua fama.

“Lembre-se que antes de ser famosa eu sou uma pessoa e tenho sentimentos”, explicou ela.

“Não entendo por que as pessoas são tão egoístas e sempre querem tirar vantagem das pessoas.”

Karely Ruiz foi hospitalizada por consumo excessivo de álcool

Karely Ruiz também compartilhou recentemente que teve uma noite com uma quantidade significativa de álcool e depois teve que ir ao hospital para tratamento.

Foi novamente através dos seus stories no Instagram que a influencer se abriu a todos os seus fãs para explicar o que lhe aconteceu depois de terem surgido rumores sobre a sua situação.

“Tenho que aceitar que bebi demais”, ela admitiu.

“Eu aceito meus erros e não vou mais beber.”