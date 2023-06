Karim Benzema assina pelo Al Ittihad até 2026

EUé oficial. Karim Benzema vestirá a camisa do clube saudita Al Ittihad até 2026.

O ex-atacante do Real Madrid, que se despediu do clube na terça-feira, é agora um novo jogador dos Aurinegros.

Suas primeiras palavras para Nuno Espirito SantoOs recém-coroados campeões da Liga Saudita foram breves: “Estou ansioso para vê-lo em Jeddah.”

Karim Benzema ganhará cerca de 200 milhões de euros por duas temporadas mais uma opcional, um bônus de cerca de 20 milhões de euros por ser embaixador da candidatura à Copa do Mundo de 2030, além de mais detalhes que serão revelados com o passar do tempo.

despedida do Real Madrid

O jogador francês chega ao seu novo clube depois de se despedir do ex-clube esta manhã.

“Eu queria terminar minha carreira na Real Madrid, mas às vezes a vida te dá outra chance. É uma decisão muito difícil que tomei com minha família. Mas eu nunca vou esquecer Real Madrid“, disse o atacante na cerimônia de despedida desta manhã.

O número 9 francês assinou como agente livre, após a não renovação de seu contrato com Real Madrid a partir de 30 de junho. A televisão estatal saudita Al Ijbariya anunciou a chegada de Al Ittihad presidente do clube Anmar al-Haeli e vice-presidente Ahmad al-Kaaki para assinar oficialmente Benzema em um contrato de gravação.

Karim Benzema é o novo jogador do Al Ittihad após 14 temporadas no Real Madrid.