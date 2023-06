Karine Silva x Maryna Moroz marcada para o UFC 292 em agosto

Menos de uma semana depois de ter feito uma das piores finalizações do ano até agora, a próxima tarefa de Karine Silva está perto de ser finalizada.

Várias pessoas com conhecimento dos planos da organização confirmaram ao MMA Fighting que uma luta entre Silva e Maryna Moroz está sendo marcada para o UFC 292, que acontece no dia 19 de agosto no TD Garden, em Boston.

Esta será uma revanche de quase uma década, já que Moroz conseguiu finalizar Silva na rodada de abertura durante seu primeiro encontro no XFC International 7 em novembro de 2014.

Silva é outra empolgante revelação na carregada divisão peso-mosca do UFC, e isso ficou claro durante sua vitória por finalização com chave de joelho sobre Ketlen Souza no último sábado no UFC Vegas 74. “Killer” venceu sete lutas consecutivas, incluindo finalizações em seu octógono estreia contra Poliana Botelho, e Yan Qihui para ganhar um contrato no Contender Series.

Moroz está programada para fazer sua primeira aparição em 2023 com a esperança de se recuperar de uma derrota por decisão para a ex-desafiante ao título Jennifer Maia no UFC Vegas 65 em novembro passado. Antes disso, o lutador de 31 anos conquistou três vitórias consecutivas, incluindo uma finalização no segundo round sobre Mariya Agapova no UFC 272 em março de 2022.

O UFC 292 traz a luta pelo cinturão peso-galo entre Aljamain Sterling e Sean O’Malley na luta principal, enquanto Zhang Weili defende seu título peso-palha na co-liderança contra Amanda Lemos.

Guilherme Cruz contribuiu para este relatório.