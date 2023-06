Kate Middleton causa surpresa com partida de tênis contra Roger Federer antes de Wimbledon: Quem ganhou?

kate Middleton aproveitou a oportunidade para desafiar a lenda do tênis Roger Federer na quadra, mergulhando nos bastidores de wimbledon‘s Ball Boys and Girls, onde os adolescentes desempenham um papel crucial na recuperação de bolas durante as partidas.

Um vídeo se tornou viral mostrando Kate cumprimentando Federer calorosamente na quadra. Engajando-se em brincadeiras amistosas, eles passam a participar de uma partida de duplas.

“Vamos jogar um pouco de tênis?” Federer sugeriu, com Middleton concordando ansiosamente.

A dupla lutou ferozmente por vários sets, mostrando suas habilidades e amor pelo esporte. Após a partida, eles observaram os meninos e meninas executando habilmente uma troca de bola, garantindo uma jogabilidade perfeita.

Kate foi apresentada a Mollie, uma gandula que demonstrou a posição correta na linha lateral e a técnica de jogar uma bola de tênis de volta para um jogador com o braço reto.

Princesa Kate e Federer depois se envolveu com os treinadores e se juntou aos adolescentes no treinamento nas instalações de Wimbledon.

“Ver o treinamento e a dedicação e a quantidade de tempo que é investido no treinamento e garantir que tudo corra bem no dia dos campeões que jogam em Wimbledon… Sim, é incrível ver isso nos bastidores, “Kate notou.

O programa Ball Boys and Girls de Wimbledon conta com cerca de 250 adolescentes talentosos, com idade média de 15 anos, segundo o site oficial do torneio.

Seu treinamento começa em fevereiro no Raynes Park Community Sports Groundpreparando-os para o papel de prestígio que desempenham durante o renomado evento de tênis.