Katy Perry recebe reação enorme e inesperada após o último lançamento comercial

Katy Perry recebeu muitas críticas inesperadas nos últimos dias, depois que os fãs expressaram sua frustração com ela último lançamento comercial.

Perry, que dizem estar deixando seu papel como jurada no American Idol, foi dedicando muito tempo ao seu projeto de moda: Kary Perry Collections… e os fãs não estão muito satisfeitos.

A cantora publicou recentemente um vídeo no Instagram de um novo par de sapatos ela havia projetado e adicionado à sua coleção. Foi um clipe dos bastidores filmado em seu HQ de moda e continha imagens do que os fãs podem esperar de sua próxima coleção de outono.

Os seguidores não gostaram do vídeo e do post foi bombardeado com comentários de seguidores furiosos perguntando por que ela estava lançando novas músicas.

“Foi melhor sem você calçar os sapatos Katy, queremos música, pare de enviar spam para suas redes sociais!!!!!”, comentou um usuário. “Garota, nós dgaf sobre seus sapatos, solte algumas músicas novas”, disse outro. “QUEREMOS MÚSICA”, disse outra seguidora irritada, destacando sua frustração com letras maiúsculas.

Perry lançou um álbum pela última vez em 2020, há mais de três anos. Além do mais, tudo parece indicar que seus seguidores podem ter que continuar esperando. Há rumores de que ela vai deixar o American Idol para dedicar mais tempo à família com Orlando Bloom e seu projeto de moda.