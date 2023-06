KD entra no Twitter Spaces chamado ‘Kevin Durant não está entre os 5 melhores’ para se defender

Phoenix Suns avançar Kevin Durant juntou-se a um Twitter Spaces chamado “Kevin Durant não é top 5” para se defender na noite de sexta-feira. O anfitrião do espaço, @LegendOfWinningé conhecido por frequentemente criticar KD, mas tudo o que ele pôde fazer foi concordar com o NBA estrela ao falar com ele.

Durant, 34, defendeu-se afirmando que as cinco primeiras listas não significam nada para os fãs reais e afirmou que provou seu valor na quadra, apesar de ter pouco sucesso fora do time Golden State Warriors.

Giannis xinga Kevin Durant ao vivo na TV

“Eu só acho que como você vai olhar para o jogo é uma merda pra caralho”, disse Durant. “Sucesso nos playoffs, você leva em consideração o sucesso do time quando fala sobre jogadores. Só acho que como você vai consumir o jogo é lixo. Tipo, você é bom ou não?

“Algumas coisas podem ser simples assim. Você é bom ou não? Muitas pessoas já viram isso há muito tempo, irmão. E está tudo bem. Essas listas realmente não significam nada, de qualquer maneira. Então, por que você está ficando tão chateado com isso?”

Não está claro como a conversa se desenrolou depois daquele momento, mas KD não parou por aí, indo ao Twitter para dar a outros trolls a hora do dia.

Kevin Durant não parou por aí

Durant continuou respondendo trolls online, escrevendo que o NBA fanbase está atualmente em frangalhos.

“Caras que nem chegam perto de serem bons em nada ficam com inveja dos jogadores de verdade”, tuitou Durant. “Merda, seja engraçado e triste ao mesmo tempo.”

Atlanta Hawks guarda Trae Young reagiu à entrada de KD no Twitter Spaces com alguns emojis risonhos.

Durant respondendo a haters no Twitter não é novidade, mas participar de uma conversa ao vivo sobre seu legado é definitivamente a primeira vez.