Keegan Bradley mantém liderança sobre Chez Reavie no Travelers Championship

keegan Bradley está demonstrando excepcional golfe habilidades e atualmente lidera o Campeonato de Viajantes após o terceiro dia no sábado.

Ele está com 21 abaixo, mantendo uma vantagem de um tiro sobre Na casa de Reavie. Enquanto isso, Jon Rahm não fez o corte na sexta-feira e não está mais competindo no torneio.

Jogando no TPC River Highlands em Cromwell, Connecticut, Bradley, o vencedor do PGA Championship de 2011, alcançou uma rodada impecável de 6 abaixo de 64.

Ele continua a manter uma margem de um tiro sobre Reavieque agora está em -20 após uma performance de 7 abaixo no sábado.

Os candidatos ao Campeonato de Viajantes

Os artistas de destaque do dia foram Patrick Cantlay e Rickie Fowlerque teve atuações impressionantes, mantendo vivas as chances para a rodada final no domingo.

Fowler teve a melhor rodada de sua carreira, marcando notáveis ​​60 chutes, terminando 10 abaixo do par. Cantlay registrou uma pontuação de -9.

Como tal, Cantlay fica em -16, atrás Bradley por cinco golpes, enquanto Fowler está em -15.

Scottie Scheffler terminou sábado em -14 depois de um desempenho sólido de 7 abaixo do par, enquanto Rory McIlroy está em -12 depois de marcar 4 a menos na terceira rodada.