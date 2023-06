Kelly Osbourne é a última a atacar o príncipe Harry: ‘Ele é foda’

Príncipe Harry tem sido constantemente atacado pela forma como atacou o resto da família real como forma de defender sua esposa do racismo. Pelo menos é disso que o príncipe tem reclamado em suas memórias e durante as entrevistas. Essa atitude o deixou com inúmeros simpatizantes da família real para ir atrás dele e de Meghan Markle com uma grande variedade de ataques. Os suspeitos de sempre são especialistas ou âncoras de TV que sempre odiaram o que o príncipe Harry está fazendo contra sua família. Mas há alguns outros exemplos que alguns não esperariam de outras celebridades. A família Osbourne é uma das mais francas no assunto. Sharon Osbourne declarou repetidamente sua desaprovação dos métodos do príncipe Harry, embora ela não seja tão rude quanto sua filha.

Sharon Osbourne contra o príncipe Harry

Kelly Osbourne apareceu recentemente no podcast ‘I’ve Had It’ para falar sobre o príncipe e tudo o que ele está fazendo contra sua família. Ela foi criticada por isso no Twitter, especialmente porque ela o chamou de idiota no último episódio daquele podcast. Aqui está o que ela disse: “[He’s like], ‘Ai de mim, sou o único que teve problemas mentais, minha vida foi tão difícil.’ A vida de todo mundo era muito difícil”, continuou ela. “Você era o príncipe de um maldito país que se vestia como um nazista, e agora está tentando voltar como o papa.”

Nada do que o príncipe Harry fez ajudou a mudar a narrativa de forma alguma, eles perderam muito tempo fazendo isso. Eles pretendiam pedir desculpas ou fazer as pazes com o rei Charles III e o príncipe William. Mas toda a sua estratégia saiu pela culatra de forma espetacular. Tudo o que eles conseguiram foi se tornar o casal mais odiado de toda a Grã-Bretanha e horrivelmente ridicularizado no Ocidente. Eles fizeram desenhos satíricos contra eles e zombaram deles em shows de comédia em todo o país. Recentemente, seu acordo com Spotify foi encerrado porque vários podcasters os criticaram por serem vigaristas. Não foi uma ótima semana para o príncipe Harry e Meghan Markle.