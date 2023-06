Kelvin Gastelum aceita o desafio de Shavkat Rakhmonov: ‘É afundar ou nadar’

Kelvin Gastelum está pronto para dar a Shavkat Rakhmonov exatamente o que ele pediu.

Em maio, Gastelum anunciou que depois de sete anos competindo no peso médio, ele finalmente cairá para 170 libras para sua próxima luta. Após seu anúncio, Rakhmonov, que atualmente é o número 5 do ranking dos meio-médios de acordo com o MMA Fighting Global Rankings, postou uma chamada no Twitter para ser a primeira luta de Gastelum.

E depois de pensar um pouco sobre isso, Gastelum fica feliz em atender.

“Eu gosto da chamada. Agradeço a ligação”, disse Gastelum em seu canal no YouTube. “Achei um pouco chato. Ele poderia ter adicionado um pouco de tempero, mas eu gosto da luta. Esse é o tipo de luta que eu quero na divisão dos meio-médios. Isso me coloca bem no meio, nadando com os tubarões. É afundar ou nadar. Eu gosto dessa luta. Acho que ele está em 5º ou 6º lugar na divisão dos meio-médios. Isso me coloca lá em cima com algumas lutas muito divertidas, já que eu venço isso, o que eu vou…

“Faz algumas semanas desde o tweet. Eu estive de férias, então demorei um pouco para resolver isso, mas agora é hora de abordar isso e aceitar oficialmente o desafio. Aceito, Shavkat Rakhmonov, seu desafio de 170 libras, e não só isso, vou te dar um encontro. Dana estava falando sobre fazer um grande evento do Dia da Independência do México em Las Vegas, que acontece em 16 de setembro em ponto, e eu sendo uma excelente América mexicana, eu ficaria feliz em representar de onde minhas pessoas vieram e para onde estamos indo . 16 de setembro na T-Mobile Arena, onde quer que seja, como seu homem no Cazaquistão, [Gennady Golovkin] diria, ‘grande show de drama.’ Vamos deixar rolar. Eu aceito, Shavkat. Aceito seu desafio.”

como um Ultimate Fighter vencedor e ex-desafiante ao título interino no peso médio, Gastelum continua sendo um grande nome no esporte e, portanto, não faltam adversários em potencial para sua primeira luta nos meio-médios. Gastelum diz que Rakhmonov é uma escolha particularmente atraente por causa de sua posição na divisão e seu estilo de luta empolgante.

“Eu gosto dessa luta. Gosto dessa luta porque o cara é ação sem parar”, disse Gastelum. “Ou ele está sendo atingido ou está dando o golpe. Ele tem 100 por cento [finishing] taxa, ele está invicto no meio-médio, vem em uma trajetória tremenda na categoria, rendendo muitas manchetes, e eu adoraria ser o único a colocar essa marca de ‘1’ ao lado de seu 16-0. 16-1. 16 de setembro, vamos fazer acontecer.”

Como observou Gastelum, Rakhmonov está perfeito em sua carreira no MMA, com 17 vitórias, todas por paralisação.

Mais recentemente, Rakhmonov finalizou Geoff Neal em março e se colocou à beira da disputa pelo título. Gastelum, em contraste, tem lutado nos últimos anos, perdendo cinco de seis no peso médio antes de derrotar Chris Curtis em uma vitória por decisão controversa em abril. Mas, apesar de suas diferentes trajetórias de carreira no momento, Gastelum acredita que, quando os dois se enfrentarem, Rakhmonov estará em um mundo de problemas.

“Acho que estilisticamente sou horrível para ele”, disse Gastelum. “Ele se apresenta, às vezes é muito desleixado, e vou poder tirar proveito disso. Eu vou ser capaz de pousar esses dois [raises his fists] ou derrubar sua bunda e finalizá-lo. Não sei de que maneira vou ganhar.

“Não vou ficar aqui mentindo e dizendo que ele não é um adversário difícil, porque ele é. O homem pode levar uma surra. Mas mal posso esperar para ser o único a colocar o ‘1’ ao lado de seu recorde invicto. Eu só acho que sou um confronto horrível.