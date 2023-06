Kenan Thompson reprisa o papel de ‘Mighty Ducks’, ensina PK Subban o Knucklepuck!

Reproduzir conteúdo de vídeo



Omaha Productions

Já se passaram 29 anos desde o lançamento de “D2: The Mighty Ducks” – mas aparentemente AINDA é o tempo do Knucklepuck … pelo menos, esse é o caso de Subban PKque recentemente aprendeu a tacada com ninguém menos que o próprio Russ Tyler!!!

A ex-estrela da NHL estava em uma missão para encontrar as origens do slapshot do hóquei para seu programa ESPN + “PK’s Places” (produzido por Omaha Productions) … então, naturalmente, ele bateu Kenan Thompson – que interpretou Tyler no clássico filme de 1994 – para uma aula sobre um dos obuses mais famosos de todos os tempos.

Os dois pararam em um rinque para a sessão individual … e, confira algumas das filmagens de seu tempo juntos no gelo, Thompson claramente não perdeu nada de sua mágica de Russ Tyler !!

O jogador de 45 anos preparou alguns discos para mostrar a Subban como o chute foi feito … e depois de algumas tentativas, o ex-defensor do New Jersey Devils pegou o jeito das coisas.

Na verdade, no final do treino, ele estava fazendo cócegas no barbante, assim como Tyler fazia no filme!!!