Kendall Jenner chama atenção com look ousado na ‘noite das garotas’

Santa Monica estava cheia de entusiasmo ontem à noite como Kendall Jenner fez uma declaração de moda ousada durante seu jantar com suas amigas Hailey Biebere Lori Harvey. O renomado”Kardashians“a estrela, de 27 anos, optou por um look ousado que deu um toque especial ao top transparente que ela usou em um encontro com coelho mau em abril.

Jenner vestiu o que parecia ser a mesma camisa marrom assimétrica de Lã Palomacom preço razoável $ 86. Apesar do item estar atualmente esgotado, os fãs de Kendall podem entrar na lista de espera para seu reabastecimento.

O estilo ombro a ombro foi elegantemente combinado com uma saia lápis de couro marrom com cinto e botas de cano alto, criando um conjunto cativante. Para completar o visual, Jenner carregava uma bolsa grande com um design moderno de estampa de crocodilo.

Juntando-se ao trio da moda, Lori Harvey escolheu um deslumbrante vestido tomara que caia preto, enquanto Hailey Bieber arrasou com um vestido cinza franzido com detalhes intrincados de tiras sob uma jaqueta de couro chique. Essas senhoras exibiram seus estilos individuais, exalando confiança e glamour sem esforço.

Rumores recentes de uma briga entre Jenner e Bieber surgiu depois que eles foram vistos de férias na França com grupos de amigos separados. No entanto, qualquer especulação foi descartada, pois os dois pareciam estar em boas condições, desfrutando completamente de sua refeição no sempre popular Jorge Baldi.

A destemida evolução da moda de Kendall Jenner

Esta não foi a primeira vez Jenner exibiu sua blusa transparente. Durante seu passeio anterior com coelho mau, ela combinou o top revelador com uma minissaia curta de couro marrom, adornada com detalhes e fivelas bronzeadas, estabelecendo o padrão para uma noite na cidade.

Em contraste com sua última aparição, Jenner optou por uma escolha mais ousada de calçados em abril. Ela usava com confiança botas com acabamento em shearling com várias tiras, acentuando seu estilo único e causando uma impressão duradoura.

Como o fundador da 818 Tequila, Kendall Jenner provou uma e outra vez que ela não é estranha a escolhas de moda ousadas. De um cativante vestido azul transparente em abril a um vestido ousado e revelador com pastéis no mês passado, ela ultrapassa sem medo os limites da moda.

Ao analisarmos seu último roupa para a noite das garotas, não há dúvida de que Kendall Jenner mais uma vez alcançou a perfeição absoluta em seu jogo de moda. Com sua elegância sem esforço e senso de estilo destemido, ela continua a cativar o público e deixar uma impressão duradoura.