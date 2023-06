Kevin Costner diz que a esposa Christine está usando despesas de cirurgia plástica na demanda de pensão alimentícia

Kevin Costner diz que sua ex-esposa está morando no espaço sideral pensando que tem direito a $ 248.000 por mês em pensão alimentícia, porque algumas de suas supostas “despesas” incluem sua própria cirurgia plástica … de acordo com documentos judiciais arquivados por Kevin.

O contador forense de Kevin diz nos novos documentos do divórcio, as despesas Christine Baumgartner os usos para justificar um quarto de milhão por mês são ultrajantes. Uma das despesas listadas por Christine inclui mais de US$ 100.000 em cirurgias estéticas – dela mesma. Há também milhares de dólares em compras em butiques, enormes saques em caixas eletrônicos e outras despesas que o pessoal de Kevin diz não ter nada a ver com pensão alimentícia.