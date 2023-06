Kevin Costner diz que a ex-esposa ainda não se mudou apesar dos termos pré-nupciais

Kevin Costner diz sua ex-esposa Cristina está se recusando a fazer as malas e sair de casa, apesar dos termos claros do acordo pré-nupcial … alegando que já deu a ela mais de um milhão de dólares para encontrar um novo lugar.

De acordo com os documentos, obtidos pelo TMZ, Kevin diz que, de acordo com o acordo pré-nupcial, Christine tinha 30 dias para desocupar a casa que possui quando pediu o divórcio em 1º de maio, mas ela ainda não saiu.

Os médicos dizem que Kevin agora está pedindo ao tribunal para tirá-la de lá e acrescenta que ela não deveria poder ficar em casa … apenas usando sua posição como alavanca para fazer Kevin concordar com suas “várias demandas financeiras”.

Kevin afirma que já deu a ela US $ 1,2 milhão por suas obrigações sob o acordo pré-nupcial – e diz que, no geral, o valor que ele desembolsou cresceu para cerca de US $ 1,45 milhão … dinheiro que ela agora tem disponível para fechar um novo local.