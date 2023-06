Kevin Lee empolgado com retorno, mas lamenta retorno ao octógono no UFC APEX: ‘É meio estúpido’

O ex-desafiante ao título interino dos leves do UFC, Kevin Lee, quer mostrar ao mundo que é uma força nos meio-médios em seu retorno ao octógono.

“Sinto que já faz cerca de três anos desde que realmente me apresentei no nível certo e realmente tive a luta certa”, Lee disse aos repórteres durante um dia de mídia em apoio à sua luta no UFC Vegas 76 contra Rinat Fakhretdinov. “Então, por três anos, tenho me reconstruído, reconstruído minha força, tudo, para voltar a esse nível.”

Lee espera interromper a seqüência de 16 vitórias consecutivas de Fakhredinov. Ele simplesmente não é fã da escolha de local do UFC. Questionado sobre a luta no UFC APEX, ele não escondeu a reprovação.

“Não vou mentir… gostaria que fosse na frente de mais fãs”, disse Lee. “Não sei quantas pessoas vão estar na APEX, mas é meio estúpido. Não sei o que estamos fazendo. Você sabe o que eu quero dizer?

“A pandemia acabou – não sei se as pessoas receberam a mensagem ou, sabe, se mandaram o telegrama, mas a pandemia acabou. Não sei o que ainda estamos fazendo aqui.

A resposta para isso está, em parte, nos lucros explosivos do UFC, que tiveram um grande impulso com a economia de custos da realização de eventos no local da promoção, pronto para a TV. O presidente do UFC, Dana White, elogiou o APEX como uma parte crítica de sua crescente popularidade, já que a promoção superou outras ligas esportivas ao reiniciar uma programação de eventos ao vivo.

“Entendo que há dinheiro disponível, mas é meio estúpido”, continuou Lee. “É uma energia diferente quando há milhares e milhares de pessoas gritando. É um nível diferente de sentimento. É por isso que quando eu quero a luta do Charles Oliveira de novo, é uma sensação diferente.”

Lee, que encabeça as preliminares da ESPN na televisão na noite de sábado, perdeu contra Oliveira no momento em que a pandemia paralisou o mundo em março de 2020. Em sua única experiência no APEX, ele perdeu uma decisão contra Daniel Rodriguez no que acabou sendo um prelúdio à sua liberação do UFC em novembro de 2021.

“The Motown Phenom” só pode esperar que ele tenha mais sorte desta vez.

“Eu desejo [a big audience] estava acontecendo, mas vou me contentar com o que faço, e vou lá no sábado na frente dos 200, 300 filhos da puta ricos que querem me ver sangrar, e nós vai entrar.”

Confira a entrevista completa de Lee abaixo, cortesia de The Mac Life.