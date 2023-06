Kevin Spacey prevê que vencerá seu julgamento por agressão sexual em Londres

Kevin Spacey está falando antes de seu próximo julgamento por agressão sexual em Londres … dizendo que está confiante de que será contratado novamente para papéis de ator no momento em que for inocentado das acusações.

O duas vezes vencedor do Oscar recentemente concedeu uma entrevista à revista ZEIT e afirmou que várias pessoas estão prontas para avançar com seus projetos no momento em que ele sair do tribunal como um homem livre.