Khlo Kardashian acende rumores de namoro com Michele Morrone após encontro quente no desfile de moda de Milão

Khlo Kardashian, a estrela de reality show de 38 anos, parece estar pronta para mergulhar de volta na piscina de namoro! No último episódio da série de sucessoAs Kardashians, Khlo derramou o feijão sobre um novo homem em potencial em sua vida. Tudo aconteceu quando ela acompanhou sua irmã Kim Kardashian para o glamoroso Desfile de moda Dolce & Gabbana Em milão.

Em uma reviravolta surpreendente, Kim planejou colocar Khlo com ninguém menos que o arrojado ator italiano, Michael Morroneconhecido por seu papel no popular filme “365 dias.” Quando Khlo soube do esquema de matchmaking, ela imediatamente concordou, esperando que isso a ajudasse a deixar seu ex, Tristan Thompson.

Durante um confessionário no programa, Khlo não podia conter sua emoção sobre Michele, jorrando, “Eu acho que ele é super gostoso. Ele é tipo, um homem! Eu amo um bom homem. Ele é definitivamente gostoso, alto e musculoso. Eu podia vê-lo tipo, ugh … Ele é tão bom.“

A estrela da realidade também expressou sua ânsia por um novo começo, ditado, “Tive um ano um pouco difícil, então estou empolgado por estar em um novo ambiente e ter uma nova energia”.

O encontro sedutor de Khlo Kardashian e Michele Morrone faz sucesso na internet no Dolce & Gabbana Show

No Dolce & Gabbana desfile de moda, Khlo e Michele viram-se sentados um ao lado do outro, proporcionando a oportunidade perfeita para se conectarem. Khlo não perdi tempo apresentando Michele para seus amigos nos bastidores, referindo-se jocosamente ao encontro como seu “casamento arranjado.”

Mais tarde, Khlo compartilhou animadamente os detalhes com sua amiga Steph Shepherd, brincando brincando com seu amigo noivo, “Ouça, não preciso do seu julgamento aqui. Não é minha culpa que você esteja noivo! Cadela ciumenta.“

Mas era uma foto de Khlo e Michele circulando na internet que realmente chamou a atenção de todos. Na foto, Michele é vista com carinho beijando a testa de Khlo. Khlo indiferentemente deu de ombros para a atenção, dizendo: “É como, em todos os lugares, e eu não me importo porque é tão engraçado. Ele está, tipo, beijando minha testa.“

Em um momento de confissão, Khlo contou a foto e atrevidamente compartilhado, “Ele disse, ‘Posso colocar minha mão na sua cintura para tirar uma foto?’ Eu estava tipo, ‘Isso é tão legal que você me perguntou!’ Ele agarrou minha cintura e eu disse, ‘Sim, papai!’“

O inesperado frenesi da mídia social ocorreu quando Michele postou a foto em seu Instagram Story. Khlo não conseguiu conter sua surpresa, exclamando: “Ele postou em sua história no Insta?! Cale-se! Eu estava tipo, ‘Como isso foi parar em todos os lugares?’ Eu não me importo, eu gosto da narrativa. É melhor do que a narrativa que tenho feito, mas eu estava morrendo. Eu não sabia como isso saiu!”

Kim Kardashian, sempre o intrigante, achou toda a situação divertida. Ela brincou sobre a reação da internet, dizendo: “A parte mais engraçada é que toda a internet pensa que eles estão juntos. Eu não tinha ideia de que as pessoas realmente sabiam quem era esse cara e eram obcecadas por ele. Khlo provavelmente quer nos matar pensando que planejamos isso. Não poderíamos ter planejado isso. pediu para que isso fosse melhor. Tipo, de verdade.”

No entanto, descobriu-se que a especulação do romance durou pouco. representante da Michele rapidamente esclareceu que a foto foi simplesmente resultado de um pedido de Dolce & Gabbana para tirar uma foto juntos.